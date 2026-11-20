Nhà ống thường có mặt tiền hẹp, chiều sâu lớn, khiến nhiều khu vực bên trong thiếu ánh sáng tự nhiên. Ngũ gia bì, cọ Nhật, trúc quân tử và thanh lam là những loại cây có thể cân nhắc để tạo mảng xanh, nhưng mỗi loại có nhu cầu ánh sáng khác nhau.

Nhà ống là kiểu kiến trúc phổ biến tại các đô thị Việt Nam, với đặc trưng mặt tiền hẹp, chiều sâu lớn và thường chỉ có một khoảng sân trước hoặc giếng trời để lấy sáng.

Do đó, nhiều khu vực bên trong như phòng khách, phòng ăn, gầm cầu thang hay hành lang thường thiếu ánh sáng tự nhiên, thậm chí có thể ẩm thấp và bí bách.

Trồng cây trong nhà vốn đã cần sự chăm sóc phù hợp. Với nhà ống thiếu sáng, việc lựa chọn cây càng quan trọng hơn. Những loại cây chịu bóng hoặc thích nghi tốt với ánh sáng gián tiếp có thể giúp không gian thêm xanh mát mà không đòi hỏi quá nhiều diện tích.

Dưới đây là 4 loại cây có thể tham khảo khi muốn bố trí mảng xanh trong nhà ống.

Cây ngũ gia bì

Ngũ gia bì (Schefflera arboricola) là loài cây thân gỗ nhỏ, lá kép hình chân vịt với 7-9 lá chét xanh bóng, mọc thành tầng lớp đẹp mắt.

Ngũ gia bì có dáng lá xanh bóng, phù hợp đặt ở góc phòng khách hoặc gần hành lang có ánh sáng gián tiếp.

Đây là một trong những loại cây chịu bóng tốt nhất trong số các cây cảnh nội thất, có thể sống khỏe trong điều kiện ánh sáng yếu, thậm chí chỉ có ánh đèn huỳnh quang.

Ngũ gia bì có dáng cây gọn, tán lá đẹp, phù hợp đặt ở góc phòng khách, gần cầu thang hoặc khu vực hành lang có ánh sáng.

Trong quan niệm phong thủy, ngũ gia bì tượng trưng cho sự sum họp, may mắn và thịnh vượng. Tên gọi “ngũ gia” cũng thường được liên tưởng đến hình ảnh gia đình nhiều thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà.

Cây không cần tưới quá nhiều nước. Nên kiểm tra độ ẩm đất trước khi tưới, tránh để chậu cây bị úng nước kéo dài.

Cây trúc quân tử

Trúc quân tử (Bambusa multiplex) là loại cây thuộc họ Hòa thảo, mọc thành bụi với thân nhỏ, thẳng, các cành và lá mảnh. Cây thường được trồng làm cảnh, tạo hàng rào xanh hoặc điểm nhấn cho không gian sân vườn.

Trúc quân tử có thân mảnh, dáng mọc thành bụi, thường được dùng để tạo điểm nhấn xanh cho nhà ở.

Khác với cọ Nhật, trúc quân tử là cây ưa sáng, phù hợp hơn với khu vực gần cửa sổ, ban công hoặc giếng trời. Cây không phải lựa chọn lý tưởng cho những góc tối sâu trong nhà ống. Nếu thiếu ánh sáng kéo dài, cây có thể sinh trưởng kém và mất dáng đẹp.

Trúc quân tử có thân mảnh, tán lá không quá nặng nề, tạo cảm giác thanh thoát. Gia chủ có thể trồng trong chậu dài, đặt ở khu vực giếng trời hoặc sát cửa ra vào để tạo mảng xanh mà không chiếm quá nhiều diện tích sử dụng.

Trong quan niệm phong thủy, trúc quân tử tượng trưng cho phẩm chất ngay thẳng, khiêm nhường và kiên cường. Cây còn được xem là biểu tượng của may mắn, bình an và sự phát triển bền vững.

Cây cần được tưới nước vừa phải, duy trì độ ẩm cho đất nhưng tránh để nước đọng lâu trong chậu. Với cây trồng trong nhà, nên ưu tiên vị trí có ánh sáng tự nhiên.

Cây cọ Nhật

Cọ Nhật (Rhapis excelsa), còn gọi là cọ tre, là loài cây thân mọc thành bụi, có lá xẻ thùy hình quạt, màu xanh đậm. Dáng cây thanh thoát, tán lá không quá xòe rộng nên phù hợp với những không gian có diện tích hạn chế.

Cọ Nhật có tán lá hình quạt, chịu bóng khá tốt và phù hợp với không gian nội thất.

Với dáng mọc thành bụi và chiều cao có thể kiểm soát khi trồng chậu, cọ Nhật phù hợp đặt ở góc phòng khách, cạnh cầu thang hoặc gần giếng trời.

Trong phong thủy, cọ Nhật thường được xem là biểu tượng của sự sang trọng, may mắn và tài lộc. Cây cũng được nhiều gia đình lựa chọn để trang trí sảnh hoặc phòng khách, tạo cảm giác xanh mát, thư thái.

Cọ Nhật thích đất thoát nước tốt và độ ẩm vừa phải. Khi chăm sóc, nên tưới nước đều nhưng không để đất trong chậu sũng nước.

Cây thanh lam

Thanh lam (Aglaonema “Silver Bay”) là loài cây thân thảo, lá to, hình bầu dục, xanh đậm với các đốm trắng bạc tinh tế.

Cây thanh lam tượng trưng cho tài lộc và thịnh vượng.

Đây là một trong những loại cây chịu bóng tốt nhất, có thể sống khỏe trong điều kiện ánh sáng yếu, thậm chí chỉ có ánh đèn.

Nhờ tán lá rộng và màu sắc bắt mắt, thanh lam thường được lựa chọn để trang trí những góc nhà cần tạo điểm nhấn. Cây không cần đặt dưới ánh nắng trực tiếp, bởi ánh nắng mạnh có thể làm cháy lá.

Trong quan niệm phong thủy, thanh lam thường được gắn với ý nghĩa may mắn, tài lộc và thịnh vượng. Sắc xanh kết hợp màu bạc trên lá cũng tạo cảm giác tươi mới, hài hòa cho không gian sống.

Cây ưa bóng râm nhẹ, tưới nước vừa phải, chỉ cần đặt ở góc phòng khách, phòng ăn hay hành lang là có thể xanh tốt quanh năm.