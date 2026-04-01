Phương Thanh đánh ca sĩ NiNi Khanh tại nhà hàng.

Phương Thanh từng đấm ca sĩ NiNi Khanh tại một nhà hàng. Theo lời NiNi Khanh tường thuật lại sau 10 năm im lặng, khi vừa bước vào bàn ngồi, Phương Thanh đứng phắt dậy đấm mạnh vào mắt trái cô và liên tục chửi thề.

Trước những lời cáo buộc này, Phương Thanh không phủ nhận: "Đây là chuyện cũ đã xảy ra từ 10 năm trước. Việc tôi đánh NiNi Khanh cả nước đều biết chứ tôi không giữ bí mật". Sự kiện Phương Thanh đánh NiNi Khanh vốn từng được báo chí nhắc đến lần đầu tiên "người trong cuộc" tường thuật lại sự việc một cách chi tiết vào năm 2011. Thời điểm bị đánh, NiNi Khanh là ca sĩ mới vào nghề.

Diễm Châu tát người mẫu Bảo Trúc trên phim trường "Cột mốc 23".

Cùng tham gia diễn xuất trong phim điện ảnh Cột mốc 23 vào năm 2011, á hậu Áo dài Diễm Châu và diễn viên Bảo Trúc xảy ra mâu thuẫn gay gắt. Theo lời Bảo Trúc, đồng nghiệp đã tát cô ngay trên phim trường ở Ninh Thuận. Bảo Trúc kể lại ban đầu cô nghe mọi người trong đoàn nói Diễm Châu lái xe hơi đụng vào xe của mình nhưng khi hỏi trực tiếp thì Diễm Châu phủ nhận. Đến trưa, khi đang tranh thủ ngả lưng chợp mắt, cô bị Diễm Châu bất ngờ tát vào mặt.

Về phía Diễm Châu, cô thừa nhận có mâu thuẫn với Bảo Trúc nhưng từ chối giải thích rõ ràng về vụ việc. Đạo diễn Quốc Duy xác nhận Bảo Trúc và Diễm Châu có xảy ra mâu thuẫn cá nhân trên phim trường, sau tranh cãi họ vẫn làm việc bình thường nhưng những cảnh chị em thân thiết không được tự nhiên như trước.

Quế Vân và người mẫu Hồng Quế đánh người tại quán bar.

Sự việc xảy ra vào ngày 28/4/2012 tại một nhà hàng thuyền nổi Hồ Tây trên phố Thụy Khuê, Hà Nội. Khi chị T đang ngồi uống nước thì bị một nhóm người ập đến túm tóc, đánh, chửi bới và dọa nạt. Trong số những người này, chị nhận ra ca sĩ Quế Vân và người mẫu Hồng Quế. Chị trở về nhà với nhiều vết thâm tím, bầm dập khắp người.

Ngày 26/6/2012, cơ quan công an ra quyết định xử phạt hành chính ca sĩ Quế Vân 1,5 triệu đồng và Hồng Quế 750 nghìn đồng về hành vi xâm hại người khác. Hồng Quế bị phạt mức thấp hơn do lúc đánh người chưa đủ 18 tuổi. Tại cơ quan công an, cả 2 cũng đã gửi lời xin lỗi đến chị T.

Ca sĩ Yanbi bị bắt gặp có hành vi bạo lực với bạn gái trên phố

Năm 2013, dư luận xôn xao với những hình ảnh được cho là Yanbi túm tóc và đánh chửi bới người mẫu Andrea (An Tây) ngay trên phố Hàng Trống tấp nập của Hà Nội. Sau đó, An Tây xác nhận sự việc với truyền thông. Sau vụ bê bối vũ phu với bạn gái trên phố cùng các scandal khác, Yanbi dần mất đi thiện cảm với công chúng.

Trung Quân Idol thừa nhận hành hung nữ bác sĩ và phải xin lỗi.

Ngày 21/4/2026, ca sĩ Trung Quân Idol bị tố hành hung bác sĩ Thùy tại một quán bar trên đường Hồ Tùng Mậu, phường Sài Gòn, TPHCM. Theo lời kể của chồng nạn nhân - bác sĩ T, khi vợ anh cùng đồng nghiệp ra về sau buổi tiệc, Trung Quân chạy theo và có hành vi mất kiểm soát khiến nạn nhân bị thương vùng mặt, tay và hoảng loạn tinh thần. Kết quả thăm khám ban đầu ghi nhận nạn nhân bị dập trầy vùng mi mắt và xước nhẹ ở tay.

Chiều 22/4, Trung Quân đăng video xin lỗi chính thức trên fanpage hơn 800.000 người theo dõi, xác nhận đã gặp trực tiếp và xin lỗi bác sĩ Thuỳ. Anh thừa nhận hành hung xảy ra khi say rượu. Trung Quân Idol nói: "Quân thành thật hối hận và biết lỗi, xin cúi đầu nhận lỗi trước bạn Thùy và anh Phạm Minh Trường cùng gia đình". Sau buổi gặp, bác sĩ T chấp nhận lời xin lỗi.

Trung Quân Idol xin lỗi nữ bác sĩ:

