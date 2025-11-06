Trung Quân bắt tay "nhà tạo hit" Đông Thiên Đức

Bài Mỹ vị cuộc đời (sáng tác: Đông Thiên Đức) có giai điệu chậm rãi, cấu trúc mạch lạc và ca từ giàu chất thơ, đúng phong cách "kể chuyện bằng cảm xúc" của tác giả lẫn ca sĩ Trung Quân.

MV được xây dựng như một giấc mơ - nơi cảm xúc, khát vọng và tổn thương của Trung Quân được thể hiện qua ngôn ngữ siêu thực.

Các hình ảnh đan xen giữa cảnh quay thật và hoạt hình 2D phong cách Nhật Bản. Từng khung hình được vẽ tay tỉ mỉ, tạo cảm giác vừa thơ mộng vừa gai góc như một giấc mơ.

Trung Quân chọn lối hát tự sự, ít kỹ thuật. Ca sĩ nói làm MV này như một hành trình nội tâm - nơi anh buộc phải đối diện với phần bản năng và những nỗi sợ sâu nhất.

Con bướm trong MV không tượng trưng cho cái đẹp thuần khiết mà đại diện cho bản ngã mình luôn né tránh.

MV có nhiều hình ảnh mang tính ẩn dụ. Ảnh: NVCC

"Khi dám đối diện, dám chấp nhận, tôi mới thật sự được ‘tái sinh’. Cái say trong bài hát cũng không phải say men rượu mà là say cảm xúc, say khi dám nhìn thẳng vào chính mình", anh chia sẻ.

Trung Quân thực hiện Mỹ vị cuộc đời với tinh thần "thích thì làm", không đặt nặng chiến lược hay xu hướng. “Sau thời gian dài đi hát, tôi thấy không cần phải chứng minh điều gì nữa. Mỗi bài hát đều là khoảnh khắc, cảm xúc thật mà tôi muốn ghi lại", ca sĩ trải lòng.

Lân Nhã xin lỗi fan vì giá vé quá cao

Ca sĩ Lân Nhã công bố 2 dự án âm nhạc quan trọng là album Nhã 2025 và Nhã Concert.

Trong đó, album Nhã 2025 gồm 8 bài, được ấp ủ hơn 2 năm, có sự góp mặt của những tên tuổi lớn trong làng nhạc. Phần hoà âm phối khí do nhạc sĩ Hoài Sa đảm nhận; phần xử lý âm thanh được thực hiện bởi nhạc sĩ Đức Trí và kỹ sư âm thanh người Mỹ gốc Hàn Sangwook Sunny Nam. Đáng chú ý, Nhã 2025 còn có định dạng đĩa than.

Nhã Concert dự kiến diễn ra vào ngày 7/12 tới tại Cung Hữu Nghị Việt - Xô, Hà Nội và ngày 20/12 tại Nhà hát Hòa Bình, TPHCM.

Trước những tranh luận về giá vé concert quá cao và bị so sánh với concert của Hà Anh Tuấn, Mỹ Tâm đang cận kề, Lân Nhã gửi lời xin lỗi. Anh ít sử dụng mạng xã hội nên không cập nhật thông tin về concert của đồng nghiệp.

Lân Nhã dốc sức cho 2 dự án lớn nhất năm. Ảnh: Tang Tang

Lân Nhã cho hay ê-kíp đã cố gắng điều chỉnh giá vé hết mức có thể. Tuy nhiên, số lượng ghế ở Cung Việt Xô ít hơn Nhà hát Hòa Bình, chưa kể chi phí di chuyển âm thanh, ánh sáng, dàn nhạc từ TPHCM… khiến giá vé tăng cao.

Về những nội dung hấp dẫn trong concert, Lân Nhã tự nhận không giỏi ăn nói, chiêu trò nên vẫn sẽ tập trung vào các thế mạnh như giọng hát, sự chân thành, giản dị.

MV "Mãi yêu mình em"

Bên cạnh đó, Lân Nhã sẽ không chỉ hát mỗi ballad trầm buồn quen thuộc mà xen kẽ nhiều thể loại như bossa nova, swing, jazz, r&b... bao gồm các bài trong album mới.

Trước Nhã Concert, nam ca sĩ sẽ tạm ngưng nhận lịch diễn phòng trà và các show bán vé giai đoạn này vừa để tập trung tập luyện cho concert, vừa giữ một khoảng lặng vừa đủ để khán giả nhớ mình.

Khi được hỏi về sự thay đổi phong cách, anh nói sau một hành trình dài đã tìm thấy tiếng nói riêng trong âm nhạc và muốn giữ trọn điều đó, không cần cố khác đi.