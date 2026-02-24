Năm nay, các hệ sinh thái “siêu ứng dụng” (super-app) do tác nhân AI (agent) điều phối, len vào mọi quy trình từ tìm kiếm, thương mại, năng suất làm việc đến sáng tạo nội dung và trợ lý cá nhân.

Nhiều doanh nghiệp đang chứng kiến tốc độ chuyển đổi nhanh hơn dự liệu của ban điều hành. Goldman Sachs dự báo chi tiêu toàn cầu cho AI có thể vượt 500 tỷ USD, với mức tăng trưởng thường niên trên 30%. Tuy nhiên, biến đổi sâu sắc nhất lại mang tính “cấu trúc”: AI không còn là tập hợp các phần mềm hỗ trợ riêng lẻ. Nó đang hợp nhất thành những môi trường vận hành thống nhất, nơi các agent có thể lập kế hoạch, phối hợp nhiều bước và thực thi nhiệm vụ với mức giám sát tối thiểu.

Điều này âm thầm tái định nghĩa năng lực lãnh đạo. Khi AI chuyển từ “hỗ trợ tác vụ” sang “điều phối quy trình” và định hình môi trường ra quyết định, tổ chức buộc phải suy nghĩ lại: quyền hạn phân bổ ra sao, đội nhóm được cấu trúc thế nào, và trách nhiệm giải trình (accountability) được duy trì bằng cách nào khi hệ thống vận hành với mức tự chủ nhất định.

Khi trí tuệ nhân tạo (AI) mở rộng sang cả môi trường kỹ thuật số và vật lý, sự cạnh tranh chuyển sang cấp độ cơ sở hạ tầng toàn cầu. Ảnh: Midjourney

Xu hướng 1: AI trở thành “tầng nhân lực” mới của tổ chức

AI tác nhân (agentic AI) đã vượt xa chatbot phản hồi. Các hệ thống hiện nay có thể lập kế hoạch và thực hiện chuỗi nhiệm vụ nhiều bước: kết nối trực tiếp với phần mềm doanh nghiệp, dịch vụ tiêu dùng và quy trình vận hành; phối hợp đặt lịch, quản trị chuỗi cung ứng, chăm sóc khách hàng… với ít can thiệp con người.

Các doanh nghiệp coi việc áp dụng AI là “thiết kế lại lực lượng lao động” (workforce redesign), thay vì chỉ là “tăng năng suất”, thường tạo ra lợi thế bền vững hơn. Bởi một khi cấu trúc công việc thay đổi, năng lực tác nhân cũng đồng thời tái tổ chức cách thị trường số vận hành.

Xu hướng 2: Super-app tái định nghĩa chiến lược cạnh tranh

Nếu phải chọn một chủ đề xuyên suốt của giai đoạn chuyển đổi hiện nay, đó là sự tăng tốc của các hệ sinh thái super-app “AI-first”. Châu Á là nơi mô hình này được tiên phong. WeChat và Alipay ở Trung Quốc mở rộng từ nhắn tin và thanh toán thành môi trường số toàn diện: thương mại, tài chính, dịch vụ khách hàng.

Điểm nhấn mới là bản địa hóa trở thành lợi thế cạnh tranh. Các nhà đổi mới theo vùng chứng minh AI có thể được thiết kế quanh động lực thị trường, hành vi văn hóa và kỳ vọng ngôn ngữ địa phương.

Với lãnh đạo doanh nghiệp, đây không còn là câu chuyện “mua phần mềm”. Đó là lựa chọn chiến lược: tự xây hệ sinh thái AI riêng, tích hợp sâu vào nền tảng bên ngoài, hay theo đuổi mô hình lai dựa trên liên minh. Mỗi con đường kéo theo hệ quả dài hạn về quyền tiếp cận khách hàng, sở hữu dữ liệu và quyền lực thị trường.

Xu hướng 3: Truyền thông sinh nội dung làm biến đổi sản xuất tri thức

Công nghệ tạo sinh đang tái cấu trúc cách doanh nghiệp tạo và phân phối thông tin. Các mô hình video như Sora, Veo, Runway hỗ trợ chuỗi “văn bản thành video” với chất lượng gần chuẩn studio ở tốc độ chưa từng có. Việc tích hợp vào những nền tảng như Adobe hay Canva nén mạnh thời gian sản xuất, cho phép chỉnh sửa theo thời gian thực và bản địa hóa nhanh trên phạm vi toàn cầu.

Xu hướng 4: AI tiến vào hạ tầng vật lý

Bên cạnh hợp nhất phần mềm, AI đang lan sang robot và điện toán biên. Phát triển bán dẫn chuyên dụng từ các hãng như NVIDIA, Qualcomm cho phép mô hình AI xử lý thời gian thực ngay trên thiết bị. Robot của Boston Dynamics hay Agility Robotics đang rời khỏi giai đoạn thử nghiệm để đi vào logistics và sản xuất.

Xu hướng 5: Kinh tế AI đa cực đang hình thành

Ẩn dưới các chuyển động trên là cuộc cạnh tranh hạ tầng ở cấp độ quốc tế: bộ gia tốc tính toán tiên tiến, đầu tư trung tâm dữ liệu siêu quy mô, và các sáng kiến “đám mây chủ quyền” (sovereign cloud) đang định hình cách AI được triển khai và được quản trị.

Với các tập đoàn đa quốc gia, sự phân mảnh này buộc chiến lược toàn cầu phải thay đổi. Việc triển khai AI ngày càng chịu tác động của khác biệt quy định, mô thức tiếp nhận theo văn hóa và chính sách hạ tầng chủ quyền. Doanh nghiệp phải cân bằng giữa tiêu chuẩn hóa toàn cầu và tùy biến theo vùng - một bài toán vừa kỹ thuật, vừa thể chế.

Trong kỷ nguyên đó, lợi thế lãnh đạo thuộc về các tổ chức có năng lực quản trị hạ tầng thông minh - không chỉ biết “adopt” công nghệ. Doanh nghiệp thành công sẽ tái thiết quy trình, cấu trúc quyền hạn và chiến lược liên minh quanh các hệ thống vận hành với mức tự chủ nhất định. Tương lai AI sẽ không do một công ty hay một quốc gia độc chiếm; nó sẽ được định hình bởi hệ sinh thái phân tán toàn cầu, nơi thành công phụ thuộc vào việc kết hợp năng lực công nghệ tiên tiến với hiểu biết sâu sắc về nhu cầu người dùng địa phương.

(Theo Forbes)