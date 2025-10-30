Chính sách “đòn bẩy kép”

Tại sự kiện, T&T Group công bố cấu trúc chính sách bán hàng linh hoạt, được ví như "đòn bẩy kép" nhằm giải quyết bài toán dòng tiền và lợi nhuận dài hạn cho nhà đầu tư.

Bộ chính sách “đòn bẩy kép” mạng lại giải pháp tài chính toàn diện cho nhà đầu tư

Theo đó, khách hàng được hỗ trợ vay lên đến 80% giá trị sản phẩm, nhận ưu đãi thương mại 17%, và được trao 3 lựa chọn thanh toán sớm linh hoạt.

Nhà đầu tư được tùy chọn một trong 3 giải pháp sinh lời trực tiếp: cam kết thuê lại 24 tháng (lợi nhuận 4%/năm), chiết khấu thẳng 4% vào giá trị, hoặc nhận hỗ trợ hoàn thiện 2 triệu đồng/m2. Cộng với 3 năm đầu miễn phí quản lý vận hành, giúp tối ưu dòng tiền ngay lập tức và đảm bảo khả năng sinh lời chắc chắn.

Theo T&T Group, dự án T&T City Millennia hiện có mặt bằng giá bằng 20 - 50% so với các khu vực lân cận như Phú Mỹ Hưng, Quận 7 hay Nhà Bè (nơi giá đã dao động từ 120 đến hơn 400 triệu đồng/m2). Chính sách bán hàng của T&T Group không chỉ là ưu đãi, mà là một giải pháp tài chính toàn diện giúp nhà đầu tư đón đầu tiềm năng tăng trưởng này.

Vị trí tâm điểm

T&T City Millennia tọa lạc tại Long Hậu - Cần Giuộc ven sông Rạch Dơi, vị trí cửa ngõ mở rộng của Nam TP.HCM, chỉ mất 15 phút đến Phú Mỹ Hưng và 30 phút vào trung tâm thành phố.

Vị trí vàng là một trong những yếu tố thu hút khách hàng và nhà đầu tư đến với T&T City Millennia

Dự án đón đầu chu kỳ tăng giá mới với một mạng lưới hạ tầng trọng điểm đang triển khai đồng bộ.

Các dự án như tỉnh lộ 826E (nối thẳng Nguyễn Văn Tạo - Nguyễn Hữu Thọ), Quốc lộ 50 và 50B được nâng cấp, đóng vai trò “xương sống”, tăng cường khả năng kết nối liên vùng. Đòn bẩy tăng trưởng càng trở nên rõ rệt khi cao tốc Bến Lức - Long Thành và Vành đai 4 hoàn thành, hình thành một mạng lưới kết nối liên vùng toàn diện.

Vị trí này, kết hợp với các cụm kinh tế, cảng biển, trung tâm thương mại và trường đại học lân cận… tạo ra lực hấp dẫn là nền tảng lý tưởng để hình thành cộng đồng cư dân chất lượng, đảm bảo tiềm năng khai thác thương mại và cho thuê.

Hệ tiện ích hiện hữu chuẩn quốc tế

T&T City Millennia không chỉ thuyết phục khách hàng bằng định vị Khu đô thị Văn hóa - Giải trí - Sinh thái với một hệ tiện ích đồng bộ, mà còn tạo được niềm tin bởi đã đưa các tiện ích vào vận hành.

Lễ khai trương Phố đị bộ Millennia Journey và Dòng sông ánh sáng tại T&T City Millennia ngày 9/8 hội tụ hơn 50.000 người tham dự

Có quy mô lên đến 267 ha, dự án T&T City Millennia dành đến 45ha là diện tích cây xanh, mặt nước và công viên. Dự án tích hợp loạt hệ thống tiện ích đa tầng từ thể thao, giáo dục, thương mại, giải trí. Trong đó, nhiều hạng mục đã hoàn thiện và vận hành như công viên xanh rộng lớn, dòng sông ánh sáng, trung tâm thương mại và khu thể thao.

Dự án đã xác lập 2 kỷ lục với các tiện ích biểu tượng Dòng sông ánh sáng và Tuyến phố đi bộ Millennia Journey, nơi diễn ra nhiều sự kiện và lễ hội độc đáo, thu hút hàng chục nghìn lượt khách đến trải nghiệm mỗi tuần, trực tiếp bảo chứng cho khả năng khai thác thương mại và cho thuê.

Dòng tiền sinh lời tức thì

T&T City Millennia là một trong số ít dự án công bố tiến độ thực tế, cam kết pháp lý minh bạch.

Trong khi nhiều dự án vẫn đang trong quá trình san lấp hoặc chờ pháp lý, T&T City Millennia công bố đã hoàn thiện hạ tầng và sẵn sàng bàn giao, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả vốn và rút ngắn chu kỳ hoàn vốn qua việc cho thuê, mở cửa hàng hoặc kinh doanh dịch vụ - lợi thế mà không phải dự án nào cũng có.

Việc sở hữu tài sản đã hoàn thiện còn giúp loại bỏ rủi ro tiến độ, chất lượng thi công hay kéo dài bàn giao.

Bảo chứng uy tín thương hiệu T&T Group

T&T Group chính là bệ phóng vững chắc cho hành trình phát triển của T&T City Millennia

T&T Group quy tụ các đối tác quốc tế uy tín trong quy hoạch, thiết kế, xây dựng và vận hành, đảm bảo dự án được chăm chút tỉ mỉ từ tổng thể đến chi tiết.

Về cảnh quan và kiến trúc, chủ đầu tư hợp tác cùng Belt Collins International, thương hiệu tư vấn thiết kế hàng đầu thế giới với hàng loạt dự án cao cấp tại châu Á, mang đến cho T&T City Millennia những nét kiến trúc đặc trưng Á - Âu và Việt Nam, tạo nên không gian đa sắc màu văn hóa nhưng vẫn giữ sự trong lành.

Dự án được vận hành bởi Anabuki Housing Service (Nhật Bản) với quy trình vận hành chuẩn quốc tế, không chỉ đảm bảo môi trường sống an toàn, tiện nghi mà còn giúp giá trị bất động sản gia tăng.

Sự đồng hành của các đối tác tầm cỡ cùng năng lực của T&T Group là bảo chứng cho chất lượng, giá trị và tiềm năng sinh lời bền vững của dự án. Dự án T&T City Millennia sở hữu nhiều yếu tố hấp dẫn nhất để thu hút giới đầu tư bất động sản TP.HCM.

Liên hệ các đại lý chính thức theo hotline 091.996.1045: Smartland, Khai Minh Land, Southern Homes, Era Real Estate, Liên Minh Bigone Holdings và Premium, Đông Tây Land, Cen Land, Golden Homes, Haland

(Nguồn: T&T Group)