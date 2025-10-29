Khu tái định cư Thượng Thanh trên đường Lý Sơn (phường Việt Hưng, Hà Nội) nằm ở mặt đường Vành đai 2, ngay nút giao Ngô Gia Tự - Nguyễn Văn Cừ. Cách đó không xa là cầu Đông Trù, nối sang địa phận huyện Đông Anh và quốc lộ 5.

Rộng khoảng 30ha, nơi đây được quy hoạch là một trong những điểm tái định cư cho người dân ở khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm, khi thành phố triển khai dự án thu hồi đất phục vụ không gian công cộng.

Khu tái định cư Thượng Thanh có nhiều đơn nguyên cao 7 tầng nổi và 1 tầng hầm, tổng cộng 67 căn hộ với diện tích từ dưới 50m2 đến hơn 80m2. Giá bán các căn hộ thường (tầng 2-7) khoảng 28-30 triệu đồng/m2; các căn góc dao động 30-33 triệu đồng/m2.

Hiện khu nhà vẫn chưa có nhiều cư dân chuyển đến sinh sống.

Một cư dân cho biết, dù được hỗ trợ về phí nhà và phí dịch vụ, nhiều căn hộ vẫn còn dán niêm phong bên ngoài, chưa có người ở.

Lượng xe ra vào thưa thớt, một cửa hầm vẫn đang bị bịt kín. Khu hầm gửi xe chưa lắp đặt cửa tự động, việc trông giữ còn thủ công.

Một số lối ra vào dưới sảnh tòa nhà vẫn khóa trái, bên trong trống trơn, bụi phủ dày.

Phía bên ngoài khu nhà, do lâu ngày chưa khai thác hiệu quả, nhiều mảng tường bị vẽ bậy, bồn cây xung quanh mọc đầy cỏ dại.

Theo chủ trương đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt, các hộ dân sẽ được lựa chọn nơi tái định cư thay vì chỉ được bố trí cố định tại một địa điểm như trước đây.

Một phương án khác là trong trường hợp các hộ dân đủ điều kiện bồi thường về đất ở và không còn chỗ ở khác trong địa bàn phường có đất bị thu hồi, họ sẽ được bố trí tái định cư bằng đất ở tại khu đô thị mới Việt Hưng (phường Việt Hưng).

Cụ thể, khu đô thị mới Việt Hưng có diện tích khoảng 13.854m2 (bao gồm cả diện tích đường giao thông), được quy hoạch xây nhà ở liền kề cao tối đa 5 tầng. Giá dự kiến từ 46-65 triệu đồng/m2.