Đây là một sự kiện thể thao mới mẻ, mang nhiều ý nghĩa và đầy triển vọng đối với phong trào thể thao gắn với du lịch của địa phương.

Các vận động viên thi đấu trên sông Bằng Giang. Ảnh: Tuấn Thành

Dù là lần đầu tiên được tổ chức, giải đua đã tạo được sức hút lớn khi quy tụ gần 50 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Các tay chèo hội tụ về đây gồm đại diện từ TPHCM, Hà Nội, Gia Lai, Phú Thọ, cùng các câu lạc bộ và vận động viên đến từ 56 xã, phường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Các VĐV đã mang đến những màn tranh tài sôi nổi trên dòng sông Bằng Giang trong xanh, êm đềm.

Giải đấu cũng góp phần làm nổi bật thêm bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ của vùng đất Cao Bằng – nơi tự hào với thác Bản Giốc, khu di tích Pác Bó, động Ngườm Ngao, hồ Thang Hen, núi Mắt Thần và công viên địa chất toàn cầu đã được UNESCO công nhận.

Người dân cổ vũ các vận động viên tham gia thi đấu. Ảnh: Tuấn Thành

Ông Nguyễn Tuấn Thành, Phó Chủ tịch UBND phường Thục Phán nhấn mạnh, giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao lành mạnh, mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh con người hiền hậu, thân thiện cùng thiên nhiên, văn hóa Cao Bằng tới bạn bè gần xa.

Trong thời gian tới, phường Thục Phán định hướng sẽ tổ chức giải đấu thường niên, hướng tới xây dựng một điểm hẹn giao lưu, tranh tài của các vận động viên chuyên nghiệp và không chuyên. Qua đó, sự kiện kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy du lịch và các hoạt động trải nghiệm trên sông ngày càng phát triển.