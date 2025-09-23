Thông tin được BTC chương trình “Chạm thu Hà Nội” công bố vào chiều nay (23/9). Theo đó, Lễ hội bơi chải thuyền rồng và chèo SUP là một trong những sự kiện thuộc chuỗi hoạt động của chương trình “Chạm thu Hà Nội” do UBND TP Hà Nội phối hợp với Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam tổ chức.

Đã có 700 tay chèo đăng ký Lễ hội bơi chải thuyền rồng và chèo SUP năm 2025. Ảnh: VNN

Ban Tổ chức cho biết, lễ hội diễn ra vào ngày 5/10. Đến nay, sau 5 ngày mở đăng ký, giải đã thu hút 700 VĐV, trong đó có 12 đội thuyền rồng quốc tế, 20 đội thuyền rồng trong nước; 30 VĐV ván SUP quốc tế và 120 VĐV ván SUP trong nước.

Ở nội dung thuyền rồng, Ban Tổ chức chia thành 2 giải: phong trào và chuyên nghiệp. Giải phong trào gồm các đội nam - nữ (phường, xã) tại Hà Nội, các đại sứ quán, tổ chức quốc tế, trường đại học tại Hà Nội. Giải chuyên nghiệp dành cho các đội nam đến từ các tỉnh, thành.

Đối với loại hình ván SUP, có các nội dung: kỹ thuật 800m (nam - nữ); phong trào 400m (nam - nữ) và tiếp sức gia đình.