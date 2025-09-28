Ban tổ chức cho biết, Diễn đàn Sáng kiến Tam Chúc 2025 với chủ đề “Nơi hội tụ trí tuệ - văn hóa - kinh doanh” hướng tới chia sẻ chính sách, định hướng chiến lược phát triển từ các Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị.

Đồng thời, Diễn đàn góp phần kết nối giao thương - xúc tiến đầu tư trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu, du lịch, dịch vụ, sản xuất - thương mại, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo AI...; lan tỏa giá trị nhân văn, Phật giáo đồng hành cùng dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình, gắn kết cộng đồng doanh nhân trong và ngoài nước.

Điểm nhấn của sự kiện là Lễ Cầu An - Trồng cây Bồ Đề do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ trì; Lễ khai mạc – Vinh danh Doanh nhân, Luật sư tiêu biểu tại Nhà Đại lễ Vesak.

Triển lãm sản phẩm – dịch vụ với hơn 100 gian hàng, tạo cơ hội kết nối và quảng bá thương hiệu.

Diễn đàn Sáng kiến Tam Chúc 2025 sẽ chính thức diễn ra ngày 5/10 tại nhà Đại lễ Vesak - Chùa Tam Chúc.

Bên cạnh đó còn có 3 toạ đàm chuyên đề. Trong đó, chuyên đề 1 với chủ đề Nghị quyết 66/NQ-TW của Bộ Chính trị: "Vai trò của pháp luật và công nghệ trong việc Xây dựng và bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp - Nâng cao vị thế, vai trò của luật sư - doanh nhân trong kỷ nguyên mới”.

Chuyên đề 2 bàn về Bộ Tứ trụ cột - Nghị quyết 68/NQ-TW của Bộ Chính trị: Phát triển Kinh tế tư nhân "Chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu và chuyển đổi số: Thách thức và Giải pháp trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động".

Chuyên đề 3 xoay quanh Nghị quyết 71/NQ-TW của Bộ Chính trị, Chương trình mục tiêu quốc gia chấn hưng văn hóa “Tam Chúc - Điểm hội tụ văn hóa, giáo dục truyền thống, kết nối du lịch trong kỷ nguyên vươn mình”.

Các chuyên đề này có sự tham gia của lãnh đạo cấp cao, chuyên gia, nhà hoạch định chính sách, đối thoại trực tiếp với doanh nhân, doanh nghiệp.

Theo Ban tổ chức, Diễn đàn Sáng kiến Tam Chúc 2025 không chỉ là một sự kiện kinh tế - thương mại, mà còn là nơi hội tụ trí tuệ và tinh hoa văn hóa dân tộc.

Đây là dịp để cộng đồng doanh nhân Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các chuyên gia kinh tế - pháp lý - giáo dục,... khẳng định bản lĩnh, đồng hành cùng Chính phủ xây dựng nền kinh tế vững mạnh - nhân văn - thịnh vượng, lan tỏa hình ảnh Việt Nam đổi mới, hội nhập và phát triển trong kỷ nguyên mới.