Ban tổ chức cho biết, điều được chờ đợi ở đêm chung khảo không chỉ là một sân khấu lớn với ánh sáng, công nghệ hiện đại mà quan trọng hơn là sự thay đổi của 53 thí sinh sau thời gian cùng sống, cùng học, cùng đi và cùng trải nghiệm. Hoa hậu Việt Nam không tìm kiếm những cô gái giống nhau, mà trân trọng màu sắc, cá tính và câu chuyện riêng của từng người. Chung khảo vì thế vừa là vòng tuyển chọn, vừa là dấu mốc để đánh giá quá trình trưởng thành của mỗi thí sinh.

Trong giai đoạn nước rút, 53 thí sinh tăng cường tập luyện các phần đồng diễn, áo dài, áo tắm và dạ hội. Nhiều buổi ráp sân khấu kéo dài đến khuya. Bên cạnh kỹ năng trình diễn, thí sinh còn trải qua vòng phỏng vấn kín, chấm mặt mộc và trả lời các câu hỏi về bản thân, gia đình, văn hóa, xã hội để Ban Giám khảo có thêm cơ sở đánh giá toàn diện.