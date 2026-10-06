53 thí sinh vào vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam đã cùng học tập, rèn luyện và trải nghiệm khắp mọi miền Tổ quốc, từ Hà Nội, Bắc Ninh, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Ninh đến Hải Phòng.

Ngày 6/10, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam diện trang phục lộng lẫy, bước vào buổi họp báo công bố chung khảo toàn quốc, sẽ diễn ra vào ngày 10/10 tới tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Hải Phòng). Đây là chặng quan trọng trước khi cuộc thi bước vào vòng chung kết.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, hoa hậu Trúc Linh, ông Bùi Minh Thành - Phó Trưởng BTC cuộc thi HHVN 2026 tại họp báo.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng BTC Hoa hậu Việt Nam 2026 cho biết 53 thí sinh vào vòng chung khảo đã cùng học tập, rèn luyện và trải nghiệm khắp mọi miền Tổ quốc, từ Hà Nội, Bắc Ninh, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Ninh đến Hải Phòng. Mỗi chuyến đi không chỉ để có thêm những khuôn hình đẹp mà để các thí sinh hiểu thêm về văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam và cũng hiểu thêm về chính mình.

Ban tổ chức cho biết, nhiều thí sinh đang học hoặc đã tốt nghiệp các trường đại học trong và ngoài nước, thuộc các lĩnh vực kinh tế, truyền thông, khoa học, môi trường và ngoại ngữ.

Tại nhà chung, 53 thí sinh được đào tạo về catwalk, phong thái, giao tiếp, kỹ năng nói trước công chúng, tư duy phản biện, thanh nhạc, thể lực và kỹ năng trước ống kính.

Tại Tả Lèng (Lai Châu), 53 thí sinh được chia nhóm, tìm hiểu nhu cầu, xây dựng ý tưởng, thuyết trình và triển khai dự án nhân ái tại các điểm trường. Việc tham gia toàn bộ quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án là một cơ sở để BTC đánh giá khả năng phối hợp và tinh thần trách nhiệm của thí sinh.

Trong hành trình tìm hiểu văn hóa, các thí sinh tham gia Chuyến tàu Độc lập, khám phá văn hóa Thăng Long - Kinh Bắc, nghe và thực hành quan họ, tìm hiểu bảo vật, di sản và nghệ thuật.

Các chuyến đi đến Vị Xuyên, Tân Trào, Thành Tuyên giúp các thí sinh hiểu thêm về lịch sử, ký ức chiến tranh, truyền thống cách mạng và đời sống văn hóa địa phương.

Bên cạnh học vấn và ngoại ngữ, BTC đánh giá trí tuệ qua cách thí sinh trình bày quan điểm, thuyết trình dự án, trả lời câu hỏi và xử lý tình huống.

Nhà báo Phùng Công Sưởng cho rằng năm nay hành trình Hoa hậu Việt Nam càng thêm ý nghĩa khi đất nước lần đầu tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Điều đó nhắc chúng ta rằng, văn hóa không chỉ nằm trong những di sản được gìn giữ mà còn hiện diện trong cách mỗi người sống, ứng xử, sáng tạo và giới thiệu Việt Nam với thế giới.

Nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, Hoa hậu Việt Nam 2026 đặt ra 4 trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến ngay từ đầu mùa giải: "Khi định hình nên các trụ cột nhan sắc, những giá trị cốt lõi này là xuyên suốt, trong đó cả 4 tiêu chí đều quan trọng như nhau và tiêu chí cống hiến luôn được đánh giá cao. Khi có nhan sắc, văn hóa, trí tuệ thì 3 tiêu chí này để mang lại phục vụ ai và cuối cùng câu trả lời là tính cống hiến.

Các thí sinh biến tri thức phục vụ cho cộng đồng, mang vẻ đẹp của mình để lan tỏa những giá trị tốt đẹp đặc biệt là cho giới trẻ. Bởi hiện nay trên mạng xã hội có những hành vi lệch chuẩn, chính các thí sinh sẽ xây dựng hình ảnh người con gái có đầy đủ phẩm chất tốt đẹp dành cho cộng đồng, chính họ sẽ dẫn dắt, lan tỏa những phẩm chất tốt đẹp đó để nhiều bạn trẻ noi theo, làm theo. Tính cống hiến được biểu hiện bằng những hành động cụ thể, không cần bởi những việc làm to tát mà trước hết bằng những việc làm xung quanh", ông nói.

Thành viên Ban Giám khảo của vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam Thành viên Ban Giám khảo của vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 gồm: Nhà báo Lê Xuân Sơn – Nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; NSƯT Đặng Thái Huyền – Phó Giám đốc phụ trách Nghệ thuật Điện ảnh Quân đội Nhân dân, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh, đạo diễn - nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, MC-BTV Trần Ngọc, PGS.TS Nguyễn Việt Khôi - Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Sân khấu chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 được dựng ngoài trời tại Quảng trường biển nằm trong Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng, lấy cảm hứng từ hình ảnh sen vươn lên và nở hoa.

Ảnh: BTC