Sau 4 năm theo học tại Trường ĐH Ngoại thương, Hoàng Tú Anh (sinh năm 2003, quê Nghệ An), nữ sinh từng lọt top 25 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2024, tốt nghiệp ngành Kinh tế Quốc tế với bằng loại Giỏi.

Hoàng Tú Anh, nữ sinh vừa tốt nghiệp Trường ĐH Ngoại thương năm 2026 với tấm bằng loại giỏi. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với VietNamNet, Tú Anh cho hay cô rất vui với kết quả đạt được sau 4 năm đại học. “Em cảm giác 4 năm đại học của mình trôi qua rất nhanh. Đó là một hành trình mà em đã cố gắng sắp xếp, phân bổ thời gian giữa việc học và tham gia các hoạt động cộng đồng cũng như cuộc thi sắc đẹp”, Tú Anh nói.

Ảnh: NVCC.

Tú Anh chia sẻ, có những thời điểm em không tránh khỏi áp lực khi phải hoàn thành nhiều nhiệm vụ cùng lúc và không biết nên ưu tiên xử lý công việc nào trước.

Để có được kết quả ngày hôm nay, nữ sinh thường tham gia các hoạt động vào ban ngày, nhưng buổi tối vẫn dành thời gian "chạy deadline" với bài tập, dự án để theo kịp chương trình học.

Ảnh: NVCC

“Em cố gắng tập trung nhất có thể trên lớp hoặc xem lại các bài học qua các slide bài giảng của thầy cô vào mỗi tối. Em luôn đặt ra cho mình nguyên tắc ưu tiên hoàn thành bài tập, dự án trước deadline. Bởi khi việc học tập chồng chéo, hiệu quả sẽ không cao", Tú Anh chia sẻ.

Ảnh: NVCC

Trong thời gian học đại học, Tú Anh là thành viên Khối Văn hóa - Thể thao tham gia chương trình A80 - sự kiện diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Tú Anh cũng là đại sứ truyền thông của dự án nhân ái “Vai em mang Mặt Trời”... Nữ sinh có thể sử dụng tiếng Anh và tiếng Nhật. Hiện, Tú Anh sở hữu chứng chỉ IELTS 7.5.

Hoàng Tú Anh là thành viên của Khối Văn hoá - Thể thao tham dự chương trình A80 - sự kiện diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Ảnh: NVCC

Trong tương lai gần, Tú Anh dự định tiếp tục học thạc sĩ. “Trải nghiệm tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 là một kỷ niệm đẹp với em. Trong tương lai, em muốn làm việc ở doanh nghiệp theo đúng chuyên ngành học tập hơn là theo đuổi các cuộc thi sắc đẹp chuyên nghiệp”, Tú Anh chia sẻ.

Tú Anh (phải) trong những hoạt động thiện nguyện. Ảnh: NVCC

Trước mắt, Tú Anh dự định tìm công việc trong lĩnh vực tài chính - công nghệ tại một doanh nghiệp hoặc tập đoàn lớn để học hỏi, trau dồi thêm kinh nghiệm. “Song song với đó, em vẫn sẽ tham gia các hoạt động cộng đồng, chương trình, sự kiện với tư cách một người đẹp”, Tú Anh chia sẻ.

Ảnh: NVCC

Tân cử nhân cho hay, dù theo đuổi định hướng nào hay công việc gì, cô vẫn tự nhủ sẽ giữ vững tinh thần của một sinh viên Trường ĐH Ngoại thương: dám nghĩ lớn, dám khác biệt và dẫn đầu.