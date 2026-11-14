Muốn đạt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số trong năm 2026, Việt Nam cần đẩy nhanh đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tư nhân, kích cầu tiêu dùng nhưng không đánh đổi ổn định kinh tế vĩ mô.