Ngày 6/11, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, theo số liệu báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/10 - gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, đạt 31,52 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký cấp mới có 3.321 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 14,07 tỷ USD, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và giảm 7,6% về số vốn đăng ký.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 7,97 tỷ USD, chiếm 56,7% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 2,75 tỷ USD, chiếm 19,5%; các ngành còn lại đạt 3,35 tỷ USD, chiếm 23,8%.

Xét theo đối tác đầu tư, trong số 87 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 10 tháng năm 2025, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 3,76 tỷ USD, chiếm 26,7% tổng vốn đăng ký cấp mới.

Tiếp đến là Trung Quốc với 3,21 tỷ USD, chiếm 22,8%; Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) 1,38 tỷ USD, chiếm 9,8%; Nhật Bản 1,17 tỷ USD, chiếm 8,3%; Thụy Điển 1,0 tỷ USD, chiếm 7,1%...

Về địa bàn đầu tư, Bắc Ninh là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút dòng vốn FDI cấp mới, với tổng vốn đăng ký cấp mới trong 10 tháng đầu năm đạt hơn 1,7 tỷ USD. Đứng thứ hai là TPHCM với trên 1,6 tỷ USD. Tiếp theo là Hải Phòng với hơn 1,5 tỷ USD, Hưng Yên và Gia Lai gần 1,4 tỷ USD; Đồng Nai gần 1,2 tỷ USD...

Bên cạnh đó, vốn đăng ký điều chỉnh có 1.206 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 12,11 tỷ USD, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước.

Theo cơ quan thống kê, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 10 tháng đầu năm nay ước đạt 21,3 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 10 tháng trong 5 năm qua.

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 17,68 tỷ USD, chiếm 83% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,5 tỷ USD, chiếm 7%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 671,9 triệu USD, chiếm 3,2%.