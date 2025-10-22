Cần tra cứu chỉ số tiêu thụ nước để làm gì?
Việc tra cứu chỉ số tiêu thụ nước giúp người dân theo dõi lượng nước sinh hoạt mà gia đình hoặc doanh nghiệp đang sử dụng hàng tháng. Nhờ đó, bạn có thể quản lý chi tiêu và dự đoán hóa đơn tiền nước, nhanh chóng phát hiện các bất thường trong tiêu thụ (rò rỉ nước, dùng quá mức), so sánh mức tiêu thụ giữa các tháng để điều chỉnh thói quen sử dụng hợp lý, tiết kiệm và dễ dàng thanh toán, kiểm soát công nợ với công ty cấp nước.
Cách tra cứu chỉ số tiêu thụ nước qua đồng hồ nước
* Ưu điểm: Đây là cách duy nhất theo dõi được lượng nước tiêu thụ theo ngày (có thể theo dõi chỉ số tiêu thụ nước trong 2 ngày liên tục ở cùng khung giờ), chính xác, không cần kết nối mạng, không tốn chi phí
* Nhược điểm: Khó so sánh con số cụ thể của nhiều tháng cùng lúc.
* Cách làm:
Bước 1: Tìm vị trí đặt công tơ nước (thường ở trước nhà hoặc khu vực đồng hồ tập trung).
Bước 2: Ghi lại số hiển thị màu đen trên mặt đồng hồ (thể hiện số m³ nước đã sử dụng).
Bước 3: So sánh chỉ số hiện tại với chỉ số tháng trước (trên hóa đơn) để biết lượng nước đã tiêu thụ.
Cách tra cứu chỉ số tiêu thụ nước qua website
* Ưu điểm: Có lịch sử sử dụng nhiều kỳ; thông tin minh bạch, chi tiết; có thể tra cứu ở bất kỳ đâu chỉ cần có mạng.
* Nhược điểm: giao diện một số website phức tạp, cần nhớ mã khách hàng
* Cách làm:
Bước 1: Xác định đơn vị cấp nước và tìm website của đơn vị này.
Bước 2: Nhập mã khách hàng
Bước 3: Chọn Chỉ số trong bảng điều khiển thông tin
Bước 4: Kiểm tra chỉ số tiêu thụ nước trong cột Tiêu thụ (m3) trong tháng muốn theo dõi.
Cách tra cứu chỉ số tiêu thụ nước qua ứng dụng của công ty cấp nước
* Ưu điểm: Dễ theo dõi bằng biểu đồ, có thông báo nhắc nợ, cảnh báo tiêu thụ, tùy đơn vị có hỗ trợ thanh toán trực tiếp trên app
* Nhược điểm: điện thoại cần cài ứng dụng, không phải công ty cấp nước nào cũng có ứng dụng chính thức.
* Cách làm:
Bước 1: Xác định đơn vị cấp nước, tìm ứng dụng chính thức của đơn vị này và cài đặt
Bước 2: Nhập mã khách hàng và tra cứu chỉ số tiêu thụ nước.
Cách tra cứu chỉ số tiêu thụ nước qua Zalo
* Ưu điểm: Không cần cài thêm phần mềm, giao diện đơn giản, thao tác nhanh; có biểu đồ theo dõi lịch sử tiêu thụ và so sánh với cùng kỳ năm trước, có thể nhận thông báo hàng tháng qua tin nhắn.
* Nhược điểm: Chỉ hỗ trợ ở những đơn vị đã tích hợp Zalo OA; thông tin thường chỉ ở mức cơ bản, ít biểu đồ phân tích.
* Cách làm:
Bước 1: Vào phần Tìm kiếm của Zalo, gõ tên của đơn vị cấp nước. Ví dụ: Công ty nước sạch Hà Nội.
Bước 2: Nhập mã khách hàng.
Bước 3: Truy cập vào danh sách khách hàng đã đăng ký
Bước 4: Tra cứu lịch sử tiêu thụ nước
Danh sách một số đơn vị cấp nước lớn tại Việt Nam (theo thứ tự bảng chữ cái) kèm website và Zalo OA (nếu có)
|Tên công ty cấp nước
|Website chính thức
|Zalo OA (nếu có)
|BIWASE – Tổng Công ty Nước & Môi trường Bình Dương
|https://biwase.com.vn
|—
|BWACO – CTCP Cấp nước BR-VT
|http://bwaco.com.vn
|—
|Công ty Cấp nước Bến Thành
|https://benthanh.sawaco.com.vn
|—
|Công ty Cấp nước Chợ Lớn
|https://capnuoccholon.com.vn
|—
|Công ty Cấp nước Tân Hòa
|https://capnuoctanhoa.com.vn
|—
|Công ty Cấp nước Thủ Đức
|https://capnuocthuduc.vn
|—
|Công ty Cấp nước Trung An
|https://capnuoctrungan.vn
|—
|Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định
|http://www.capnuocgiadinh.vn
|Cấp nước Gia Định
|Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè
|https://capnuocnhabe.vn
|Cấp nước Nhà Bè
|Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân (PHUWACO)
|https://phuwaco.com.vn
|—
|Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội (HAWATER)
|https://hawater.com.vn
|—
|Công ty Cổ phần VIWACO
|https://viwaco.vn
|—
|Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông (HADOWA)
|https://hadowa.vn
|Nước sạch Hà Đông
|Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội (HAWACOM)
|https://hawacom.vn
|Nước sạch Hà Nội
|CTCP Cấp nước Cần Thơ
|http://capnuoccantho.com.vn
|—
|CTCP Cấp nước Đà Nẵng (DAWACO)
|https://dawaco.com.vn
|Dawaco
|CTCP Cấp nước Hải Phòng
|https://capnuochaiphong.com.vn
|—
|CTCP Cấp nước Nghệ An (NAWASCO)
|https://nawasco.com.vn
|—
|CTCP Cấp nước Phú Thọ
|https://capnuocphutho.vn
|—
|CTCP Cấp thoát nước Bình Định
|https://binhdinhwaco.com.vn
|—
|CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa
|https://ctnkh.com.vn
|—
|CTCP Nước Thủ Dầu Một
|https://tdmwater.vn
|—
|HueWACO – CTCP Cấp nước Huế
|https://huewaco.com.vn
|—
|Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO)
|https://sawaco.com.vn
|SAWACO
Cách tra cứu chỉ số tiêu thụ nước qua ứng dụng ngân hàng
* Ưu điểm: Tiện lợi, vừa tra cứu vừa thanh toán ngay; độ chính xác cao vì liên kết trực tiếp với hệ thống công ty nước; có thể lưu thông tin để dùng cho các kỳ sau.
* Nhược điểm: Không phải ngân hàng nào cũng hỗ trợ toàn bộ công ty cấp nước; thông tin tra cứu có thể chỉ hiển thị số tiền phải trả, chỉ trả về chỉ số m³ sau khi thanh toán; không có biểu đồ so sánh được các tháng với nhau.
* Cách làm:
Bước 1: Vào phần Tìm kiếm của ứng dụng ngân hàng, tìm tính năng thanh toán tiền nước.
Bước 2: Chọn nhà cung cấp, nhập mã số khách hàng
Bước 3: Ấn kiểm tra hoá đơn
Cách tra cứu chỉ số tiêu thụ nước qua ví điện tử
* Ưu điểm: Có rất nhiều ví điện tử hiện nay hỗ trợ tra cứu chỉ số nước tiêu thụ để thanh toán hoá đơn tiền nước: MoMo, ZaloPay, Viettel Money, Shopee Pay đều hỗ trợ.
* Nhược điểm: Cần có ví điện tử và liên kết ngân hàng; thông tin tiêu thụ thường chỉ tóm tắt số tiền, không chi tiết biểu đồ; có nguy cơ nhầm lẫn nếu nhập sai mã khách hàng.
* Cách làm:
Bước 1: Mở ví điện tử, chọn tính năng “Thanh toán hóa đơn”, chọn mục “Nước”.
Bước 2: Nhập mã khách hàng.
Bước 3: Kiểm tra thông tin hiển thị: kỳ thanh toán, lượng nước tiêu thụ, số tiền.
