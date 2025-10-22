Cần tra cứu chỉ số tiêu thụ nước để làm gì? Việc tra cứu chỉ số tiêu thụ nước giúp người dân theo dõi lượng nước sinh hoạt mà gia đình hoặc doanh nghiệp đang sử dụng hàng tháng. Nhờ đó, bạn có thể quản lý chi tiêu và dự đoán hóa đơn tiền nước, nhanh chóng phát hiện các bất thường trong tiêu thụ (rò rỉ nước, dùng quá mức), so sánh mức tiêu thụ giữa các tháng để điều chỉnh thói quen sử dụng hợp lý, tiết kiệm và dễ dàng thanh toán, kiểm soát công nợ với công ty cấp nước.

Cách tra cứu chỉ số tiêu thụ nước qua đồng hồ nước * Ưu điểm: Đây là cách duy nhất theo dõi được lượng nước tiêu thụ theo ngày (có thể theo dõi chỉ số tiêu thụ nước trong 2 ngày liên tục ở cùng khung giờ), chính xác, không cần kết nối mạng, không tốn chi phí * Nhược điểm: Khó so sánh con số cụ thể của nhiều tháng cùng lúc. * Cách làm: Bước 1: Tìm vị trí đặt công tơ nước (thường ở trước nhà hoặc khu vực đồng hồ tập trung). Bước 2: Ghi lại số hiển thị màu đen trên mặt đồng hồ (thể hiện số m³ nước đã sử dụng). Bước 3: So sánh chỉ số hiện tại với chỉ số tháng trước (trên hóa đơn) để biết lượng nước đã tiêu thụ.

Cách tra cứu chỉ số tiêu thụ nước qua website * Ưu điểm: Có lịch sử sử dụng nhiều kỳ; thông tin minh bạch, chi tiết; có thể tra cứu ở bất kỳ đâu chỉ cần có mạng. * Nhược điểm: giao diện một số website phức tạp, cần nhớ mã khách hàng * Cách làm: Bước 1: Xác định đơn vị cấp nước và tìm website của đơn vị này. Ví dụ: website của công ty TNHH Nước sạch Hà Nội Bước 2: Nhập mã khách hàng Bước 3: Chọn Chỉ số trong bảng điều khiển thông tin Bước 4: Kiểm tra chỉ số tiêu thụ nước trong cột Tiêu thụ (m3) trong tháng muốn theo dõi.

Cách tra cứu chỉ số tiêu thụ nước qua ứng dụng của công ty cấp nước * Ưu điểm: Dễ theo dõi bằng biểu đồ, có thông báo nhắc nợ, cảnh báo tiêu thụ, tùy đơn vị có hỗ trợ thanh toán trực tiếp trên app * Nhược điểm: điện thoại cần cài ứng dụng, không phải công ty cấp nước nào cũng có ứng dụng chính thức. * Cách làm: Bước 1: Xác định đơn vị cấp nước, tìm ứng dụng chính thức của đơn vị này và cài đặt Bước 2: Nhập mã khách hàng và tra cứu chỉ số tiêu thụ nước.

Cách tra cứu chỉ số tiêu thụ nước qua Zalo * Ưu điểm: Không cần cài thêm phần mềm, giao diện đơn giản, thao tác nhanh; có biểu đồ theo dõi lịch sử tiêu thụ và so sánh với cùng kỳ năm trước, có thể nhận thông báo hàng tháng qua tin nhắn. * Nhược điểm: Chỉ hỗ trợ ở những đơn vị đã tích hợp Zalo OA; thông tin thường chỉ ở mức cơ bản, ít biểu đồ phân tích. * Cách làm: Bước 1: Vào phần Tìm kiếm của Zalo, gõ tên của đơn vị cấp nước. Ví dụ: Công ty nước sạch Hà Nội. Bước 2: Nhập mã khách hàng. Bước 3: Truy cập vào danh sách khách hàng đã đăng ký Bước 4: Tra cứu lịch sử tiêu thụ nước Danh sách một số đơn vị cấp nước lớn tại Việt Nam (theo thứ tự bảng chữ cái) kèm website và Zalo OA (nếu có) Tên công ty cấp nước Website chính thức Zalo OA (nếu có) BIWASE – Tổng Công ty Nước & Môi trường Bình Dương https://biwase.com.vn — BWACO – CTCP Cấp nước BR-VT http://bwaco.com.vn — Công ty Cấp nước Bến Thành https://benthanh.sawaco.com.vn — Công ty Cấp nước Chợ Lớn https://capnuoccholon.com.vn — Công ty Cấp nước Tân Hòa https://capnuoctanhoa.com.vn — Công ty Cấp nước Thủ Đức https://capnuocthuduc.vn — Công ty Cấp nước Trung An https://capnuoctrungan.vn — Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định http://www.capnuocgiadinh.vn Cấp nước Gia Định Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè https://capnuocnhabe.vn Cấp nước Nhà Bè Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân (PHUWACO) https://phuwaco.com.vn — Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội (HAWATER) https://hawater.com.vn — Công ty Cổ phần VIWACO https://viwaco.vn — Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông (HADOWA) https://hadowa.vn Nước sạch Hà Đông Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội (HAWACOM) https://hawacom.vn Nước sạch Hà Nội CTCP Cấp nước Cần Thơ http://capnuoccantho.com.vn — CTCP Cấp nước Đà Nẵng (DAWACO) https://dawaco.com.vn Dawaco CTCP Cấp nước Hải Phòng https://capnuochaiphong.com.vn — CTCP Cấp nước Nghệ An (NAWASCO) https://nawasco.com.vn — CTCP Cấp nước Phú Thọ https://capnuocphutho.vn — CTCP Cấp thoát nước Bình Định https://binhdinhwaco.com.vn — CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa https://ctnkh.com.vn — CTCP Nước Thủ Dầu Một https://tdmwater.vn — HueWACO – CTCP Cấp nước Huế https://huewaco.com.vn — Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) https://sawaco.com.vn SAWACO

Cách tra cứu chỉ số tiêu thụ nước qua ứng dụng ngân hàng * Ưu điểm: Tiện lợi, vừa tra cứu vừa thanh toán ngay; độ chính xác cao vì liên kết trực tiếp với hệ thống công ty nước; có thể lưu thông tin để dùng cho các kỳ sau. * Nhược điểm: Không phải ngân hàng nào cũng hỗ trợ toàn bộ công ty cấp nước; thông tin tra cứu có thể chỉ hiển thị số tiền phải trả, chỉ trả về chỉ số m³ sau khi thanh toán; không có biểu đồ so sánh được các tháng với nhau. * Cách làm: Bước 1: Vào phần Tìm kiếm của ứng dụng ngân hàng, tìm tính năng thanh toán tiền nước. Bước 2: Chọn nhà cung cấp, nhập mã số khách hàng Bước 3: Ấn kiểm tra hoá đơn