Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1965), trú tại thôn 4, xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương cũ (nay là tổ dân phố 4, phường Nam Sầm Sơn), gia đình bà có 3 người, con trai đi làm cả ngày, chỉ tối mới về, ở nhà chỉ có hai bà cháu.

Gia đình bà đã sử dụng nước sạch của Công ty CP Cấp nước Miền Trung (nhà máy tại huyện Quảng Xương cũ) nhiều năm nay. Trung bình tiền nước sinh hoạt mỗi tháng chỉ dao động từ 70.000 đến hơn 100.000 đồng. Tuy nhiên, hóa đơn tháng 10 vừa qua bất ngờ tăng lên hơn 1,4 triệu đồng, khiến bà Thanh vô cùng bức xúc.

Nhà bà Thanh chỉ có 3 người nhưng hóa đơn tiền nước lên đến 1,4 triệu đồng. Ảnh: Lê Dương

“Nếu tiền nước chỉ tăng vài chục nghìn so với những tháng trước thì tôi không nói làm gì, nhưng tháng này tăng gấp 13 lần thì làm sao chịu nổi. Khi phản ánh với công ty nước, họ nói nếu không đóng tiền sẽ bị cắt nước. Sau đó, họ giảm dần xuống 30%, rồi 50%.

Đến lúc giảm một nửa thì tôi vẫn phải đóng hơn 700.000 đồng. Nhà không có tiền nên tôi mới nộp được 300.000 đồng, số còn lại đang nợ công ty”, bà Thanh cho biết.

Tương tự, gia đình anh Trần Văn Khoa (SN 1990) cũng rơi vào tình cảnh như vậy. Anh cho biết nhà có 3 người, do ở cuối nguồn nên áp lực nước yếu, lúc có nước, lúc không. Vì vậy, gia đình anh chủ yếu sử dụng nước giếng khoan.

Trung bình mỗi tháng, tiền nước sạch chỉ khoảng hơn 100.000 đồng, nhưng tháng 10 này, hóa đơn lại lên tới gần 1,3 triệu đồng.

Nhiều hộ dân ở phường Nam Sầm Sơn được thông báo hóa đơn nước tiền triệu. Ảnh: Lê Dương

“Giặt giũ, tắm nhà tôi đều dùng nước giếng khoan. Do ở cuối nguồn, nước yếu, thậm chí có lúc không có, nên tôi phải đi mua thùng nước dự phòng hoặc sang nhà ông ngoại gần đó xin nước ăn. Nhà tôi gần như không được dùng nước sạch thường xuyên, không hiểu công tơ quay kiểu gì mà hóa đơn lại gần 1,3 triệu đồng. Tôi không đồng ý nộp thì nhà máy thông báo sẽ cắt nước”, anh Khoa chia sẻ.

Không chỉ gia đình bà Thanh và anh Khoa, nhiều hộ dân khác ở phường Nam Sầm Sơn cũng phản ánh tình trạng tương tự: Nhà chị Nguyễn Thị Oanh (tổ dân phố 7) hơn 1,8 triệu đồng; ông Mai Xuân Yên hơn 1 triệu đồng; bà Đặng Thị Thủy (tổ dân phố 6) gần 1 triệu đồng; bà Phạm Thị (khu phố 4) gần 1,6 triệu đồng…

Ông Lưu Hùng Sơn - Chủ tịch UBND phường Nam Sầm Sơn cho biết, phường chưa nhận được phản ánh chính thức của người dân về việc hóa đơn nước tăng cao. Tuy nhiên, khi tiếp nhận thông tin, phường sẽ cử cán bộ xuống tổ dân phố để xác minh, nắm bắt sự việc.

“Chúng tôi sẽ cử người xuống kiểm tra ngay. Nếu đúng như phản ánh, phường sẽ làm việc với phía công ty nước để bảo đảm quyền lợi cho người dân”, ông Sơn nói.

Gia đình bà Tư và gia đình con trai bà cũng rơi vào cảnh phải chịu hóa đơn tiền nước cao bất thường. Ảnh: Lê Dương

Trao đổi với VietNamNet, ông Hoàng Xuân Quang - Giám đốc Công ty CP Cấp nước Miền Trung cho biết, sau khi nhận phản ánh, công ty đã cử cán bộ kỹ thuật đến kiểm tra và làm việc trực tiếp với các hộ dân.

Theo ông Quang, kết quả kiểm tra cho thấy chỉ số công tơ trên đồng hồ không sai, nhưng có một số nguyên nhân khách quan khiến lượng nước tiêu thụ tăng đột biến.

Ông Quang lý giải: “Ảnh hưởng của bão lũ vừa qua khiến nhiều hệ thống đường ống và thiết bị sử dụng nước của các hộ dân bị hư hỏng. Một số hộ xây bể âm bị nứt, trong khi nhiều gia đình vẫn dùng ống nhựa cũ không đảm bảo chất lượng, khi áp lực nước tăng dễ bị rò rỉ mà không phát hiện ra…”

Ngoài ra, ông Quang cũng cho biết thêm, nhiều hộ dân có thói quen lắp máy bơm trực tiếp sau đồng hồ để bơm nước lên tầng. Khi mất nước, máy bơm vẫn hoạt động, khiến đồng hồ vẫn quay, làm tăng chỉ số tiêu thụ.

“Khi người dân phản ánh, công ty cũng chia sẻ khó khăn, xem xét giảm tiền nước theo hóa đơn. Trường hợp hộ khó khăn, chúng tôi cho phép thanh toán dần trong nhiều đợt”, ông Quang nói.