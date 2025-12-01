Hơn 2 thập kỷ qua, Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành chương trình đặc biệt trong đời sống tinh thần người Việt mỗi dịp Tết đến. Sự thành công của chương trình không chỉ nằm ở kịch bản thời sự sắc bén mà còn bởi phong cách diễn hài riêng biệt của dàn nghệ sĩ. Mỗi người là một mảnh ghép tạo nên tổng thể giàu màu sắc, duy trì sức hút dài lâu cho Táo Quân.

Phong cách của NSND Quốc Khánh gần như "không đụng hàng", diễn hài bằng nét duyên lạnh, chậm rãi, đôi khi chỉ với cái nheo mắt hay câu bình phẩm ngắn. Cái khó của vai diễn này là giữ nhịp cho cả chương trình và Quốc Khánh làm điều đó tự nhiên đến mức khán giả đôi khi quên rằng anh đang diễn.

NSND Xuân Bắc nổi bật với khả năng "quăng - bắt" miếng hài cực nhanh và vốn từ linh hoạt. Anh tạo nên một Nam Tào lém lỉnh, mưu mẹo, biết "chọc ngoáy" đúng lúc để đẩy cao xung đột kịch. Phong cách hài của Xuân Bắc thiên về duyên dáng và đối đáp, chỉ cần anh hắng giọng, ngước mắt hay nhíu mày là khán giả đã bật cười. Sự linh hoạt trong biểu cảm, nhịp thoại và khả năng xử lý tình huống ngẫu hứng khiến Xuân Bắc trở thành hạt nhân không thể thiếu của Táo Quân suốt nhiều năm.

Nếu nói đến người mang lại những tiết mục ấn tượng nhất Táo Quân thì khó ai vượt qua NSND Tự Long. Anh sở hữu phong cách hài kết hợp nhuần nhuyễn giữa diễn xuất và âm nhạc. Khán giả nhớ đến NSND Tự Long vì những màn hát chèo, dân ca, nhạc chế sâu cay nhưng dí dỏm, vừa giải trí vừa ẩn chứa thông điệp. Anh là mẫu nghệ sĩ biết làm đậm vấn đề bằng nghệ thuật truyền thống mà không hề nặng nề, chứng minh khả năng biến hóa hiếm thấy.

"Cô Đẩu" của NSND Công Lý là một trong những nhân vật kinh điển nhất Táo Quân. Phong cách của anh nằm ở sự chua ngoa, đanh đá nhưng không phản cảm, gay gắt mà vẫn đáng yêu. Công Lý có khả năng tung ra các câu thoại sắc như dao nhưng cách nói, điệu bộ và thần thái khiến khán giả cười nghiêng ngả.

Trong dàn nghệ sĩ Táo Quân, NSƯT Quang Thắng là gương mặt mang đến màu sắc hài rất riêng: mộc mạc, gần gũi và tưng tửng đúng chất đời thường. Anh không cần cường điệu hay làm quá mà tạo tiếng cười từ chính vẻ ngoài hiền lành, biểu cảm gương mặt linh hoạt và cách xử lý hình thể duyên dáng. Chiếc mũi to, giọng nói đặc trưng và lối diễn tự nhiên từ lâu đã trở thành thương hiệu của anh trên sân khấu.

NSƯT Chí Trung mang đến Táo Quân phong cách hài dí dỏm, sắc sảo và đầy tính châm biếm xã hội. Anh thường hóa thân thành những Táo lắm chiêu, nói thẳng, nói thật nhưng theo cách nhẹ nhàng, dễ tiếp nhận. Lối diễn tự nhiên, nhấn nhá đúng trọng tâm giúp tiếng cười của Chí Trung vừa vui vẻ, vừa gợi suy ngẫm.