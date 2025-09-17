Theo báo cáo của Hano-vid, tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của công ty tăng nhẹ, đạt 5.295 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cũng tăng từ 399,6 tỷ đồng lên 409,3 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả của Hano-vid đã giảm từ 22.662 tỷ đồng xuống 21.899 tỷ đồng. Việc giảm bớt số nợ không chỉ giúp công ty cải thiện sức khỏe tài chính mà còn tạo dư địa cho các kế hoạch đầu tư trong giai đoạn tới.

Cũng theo đại diện Hano-vid, các chỉ số thanh toán đều cho thấy xu hướng tích cực với hệ số thanh toán ngắn hạn tăng từ 1,32 lên 1,58; hệ số thanh toán nhanh tăng từ 1,06 lên 1,25. Điều này cho thấy Hano-vid đang có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn.

Lợi nhuận trước thuế của Hano-vid tăng từ 9,6 tỷ lên 12,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng hơn 4 lần, từ 2,1 tỷ lên 9,7 tỷ đồng. Các kết quả này phản ánh hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đã có sự cải thiện trong nửa đầu năm nay.

Công ty Cổ phần Bất động sản Hano-vid được thành lập vào năm 2010. Công ty đã thực hiện thành công dự án GoldSilk Complex tại phường Hà Đông, Hà Nội. Dự án có diện tích gần 2 ha, bao gồm 2 toà nhà cao 32 tầng với 748 căn hộ, 4 khu nhà phố thương mại với 47 căn liền kề, khu nhà trẻ, trường học với diện tích hơn 5.000m2. Tiếp nối thành công với các dự án tại Hà Nội, Hanovid phát triển thêm nhiều dự án tại các tỉnh thành như Lào Cai, Cao Bằng, Sơn La, Hà Tĩnh, Cà Mau, Tây Ninh, Gia Lai… góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Bất động sản Hano-vid)