Sáng 18/11, tại phường Pleiku, Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Chiến thắng Plei Me - Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me (26/11/1965 - 26/11/2025).

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết mùa khô năm 1965, trên chiến trường Tây Nguyên đã diễn ra chiến dịch tiến công đầu tiên của chủ lực Quân đội nhân dân Việt Nam với quân viễn chinh Mỹ. Mục tiêu là nhằm tìm ra cách đánh phù hợp, tiến tới đánh bại quân viễn chinh Mỹ, giành độc lập và thống nhất Tổ quốc.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: T.L

Với tinh thần chủ động, quyết tâm cao độ, lực lượng vũ trang cách mạng và nhân dân địa phương đã làm nên Chiến thắng Plei Me, viết nên trang sử hào hùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; thể hiện ý chí quyết chiến, quyết thắng và tinh thần tiến công cách mạng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Lao động Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lực lượng tham gia chiến dịch gồm 3 trung đoàn bộ binh (320, 33, 66), 1 tiểu đoàn đặc công, 1 tiểu đoàn pháo binh, 1 tiểu đoàn súng máy phòng không 12,7mm cùng lực lượng vũ trang địa phương.

Sau hơn 1 tháng chiến đấu (19/10-26/11/1965), Chiến dịch Plei Me đã giành được thắng lợi vang dội, loại khỏi vòng chiến đấu gần 3.000 quân địch trong đó có 1.700 quân Mỹ, tiêu diệt 1 chiến đoàn bộ binh cơ giới hỗn hợp quân đội ngụy Sài Gòn, diệt và đánh thiệt hại 2 tiểu đoàn quân Mỹ, phá hủy 89 xe quân sự, bắn rơi 59 máy bay. Chiến dịch đã lập nên thắng lợi đầu tiên trong cuộc đối đầu với quân Mỹ trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên.

Đoàn chủ tịch chủ trì hội thảo. Ảnh: T.L

Thứ trưởng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh hội thảo hôm nay là hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me, là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của các thế hệ cha anh; tưởng nhớ đến các đồng bào, đồng chí đã chiến đấu, hy sinh cho thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

“Kết quả của hội thảo sẽ góp phần hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí độc lập, tự chủ và khát vọng hòa bình, nghị lực vượt qua mọi khó khăn; củng cố niềm tin và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cùng đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách...” - Thứ trưởng chia sẻ.

Phát biểu tại hội thảo, Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - khẳng định thắng lợi của Chiến dịch Plei Me mang ý nghĩa lịch sử to lớn về chính trị, quân sự; là thắng lợi của nghệ thuật tổ chức và thực hành chiến dịch tiến công đầu tiên thời kỳ đánh Mỹ trên chiến trường rừng núi, đánh dấu sự thất bại đầu tiên của quân Mỹ tại Việt Nam.

Thượng tướng Trương Thiên Tô khẳng định thắng lợi của Chiến dịch Plei Me mang ý nghĩa lịch sử to lớn về chính trị, quân sự. Ảnh: T.L

Từ thực tiễn của trận đọ sức, bộ đội ta đã hóa giải hiệu quả sức mạnh quân kỵ binh không vận Mỹ, phát huy sở trường đánh gần nhằm hạn chế điểm mạnh về hỏa lực và khả năng cơ động của địch, buộc quân Mỹ phải bị động theo cách đánh của ta.

“Dù đã 60 năm trôi qua nhưng tầm vóc và ý nghĩa Chiến thắng Plei Me vẫn là niềm tự hào của đồng bào các dân tộc và lực lượng vũ trang Tây Nguyên nói riêng, của quân và dân cả nước nói chung. Đó là thắng lợi của tinh thần, ý chí ngoan cường, sự mưu trí dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà” - Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh.

Ông cho biết Ban tổ chức hội thảo đã nhận 80 báo cáo, tham luận từ các cơ quan Trung ương, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, tướng lĩnh, nhân chứng lịch sử, nhà khoa học trong và ngoài quân đội. Các tham luận đã phân tích sâu sắc, toàn diện nhiều khía cạnh liên quan đến Chiến thắng Plei Me.

Cũng tại hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc nhấn mạnh Chiến thắng Plei Me là dấu son trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc nói chung và của Đảng bộ, quân, dân tỉnh Gia Lai nói riêng. Tinh thần chiến thắng tiếp tục là niềm tự hào, nguồn cảm hứng và động lực cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Gia Lai trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay.