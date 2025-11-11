VINBAX 2025 có chủ đề "Đội Công binh phối hợp với các thành phần liên quan trong thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc".

Cuộc diễn tập nhằm mục đích nâng cao năng lực chuyên môn, khả năng phối hợp hiệp đồng và tổ chức diễn tập thực địa của lực lượng công binh, quân y và cứu hộ, cứu nạn chuẩn bị triển khai tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; đồng thời góp phần tăng cường hợp tác quốc phòng hai nước.

Các đại biểu dự khai mạc diễn tập VINBAX 2025

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết diễn tập có sự tham gia của gần 300 nhân sự.

VINBAX 2025 diễn ra từ 11-27/11, với 3 phần. Quân nhân hai nước được bồi dưỡng lý thuyết về kiến thức cơ bản của hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đóng góp của Việt Nam và Ấn Độ với hoạt động gìn giữ hòa bình, kiến thức chuyên môn và nhiệm vụ của đội công binh, đơn vị quân y.

Các lực lượng cũng được bồi dưỡng thực hành kỹ năng chuyên ngành của công binh và quân y trong thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Trong đó, quân nhân hai nước được giới thiệu về vật nổ tự chế; trinh sát của phân đội công binh; xây dựng, bảo trì đường bộ, xây dựng bãi đáp trực thăng, kho đạn, vọng gác, tường, rào bảo vệ căn cứ; phân loại bệnh nhân trong tình huống tổn thương hàng loạt, cấp cứu chấn thương nâng cao, thực hành sơ cứu thương, cấp cứu và chuyển thương, hỗ trợ nhân đạo trong vận chuyển y tế đường không, vận hành thiết bị bay không người lái...

Về diễn tập tích hợp thực binh, hai nước sẽ phối hợp hiệp đồng giữa quan sát viên quân sự, công binh, quân y, cứu hộ cứu nạn, vận hành thiết bị bay không người lái trong thực hiện nhiệm vụ tại một phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thông qua xử lý các tình huống giả định.

Các đại biểu tham quan thao trường và khu vực bố trí lực lượng tham gia diễn tập

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cho biết, VINBAX 2025 là diễn tập song phương trên thực địa lần thứ 4 về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc giữa quân đội hai nước, có ý nghĩa quan trọng, thiết thực, góp phần thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết, thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam và Ấn Độ.

Diễn tập thường niên VINBAX là minh chứng sống động nhất cho sự phát triển ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả giữa hai bên, đặc biệt khi Ấn Độ là đối tác quốc tế duy nhất cho đến nay cùng Việt Nam tổ chức diễn tập thực địa thường niên về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Để tổ chức diễn tập đạt kết quả tốt, đáp ứng yêu cầu, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đề nghị toàn thể lực lượng chấp hành nghiêm các quy định, đặc biệt là quy định về an ninh, an toàn, tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đóng góp tích cực vào các hoạt động trong khuôn khổ diễn tập.

Lực lượng tham gia diễn tập của quân đội hai nước

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn cảm ơn Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã ủng hộ, hỗ trợ tích cực cho Việt Nam trong chặng đường tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thời gian qua cũng như phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam để tổ chức VINBAX 2025.

Ông Rajesh Kumar Singh, Thư ký Quốc phòng Ấn Độ khẳng định hoạt động lần này là một trong những minh chứng biểu tượng sinh động cho sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hợp tác quốc phòng và lòng tin chiến lược giữa hai quân đội.

VINBAX đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong hợp tác quốc phòng song phương, thể hiện cam kết chung của Ấn Độ và Việt Nam đối với hòa bình, ổn định và hợp tác khu vực.

Theo ông Rajesh Kumar Singh, từ những ngày đầu chỉ là diễn tập trên sa bàn, đến nay VINBAX đã phát triển thành một hoạt động chuyên môn sâu, toàn diện, phản ánh sự hiểu biết sâu sắc và tôn trọng lẫn nhau giữa hai quân đội.

Thư ký Quốc phòng Ấn Độ cho rằng, diễn tập năm nay là dịp để lực lượng quân đội hai nước cùng huấn luyện, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn trong các tình huống nhân đạo và gìn giữ hòa bình.

Được xây dựng theo quy trình chuẩn mực của Liên Hợp Quốc, diễn tập tập trung vào hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai, qua đó góp phần thể hiện tinh thần hòa bình, nhân ái vì con người - những giá trị chung của Ấn Độ và Việt Nam trên chặng đường gìn giữ hòa bình.

Ấn Độ mong muốn mở rộng phạm vi hợp tác của VINBAX trong các lĩnh vực mới, qua đó giúp lực lượng quân đội hai nước sẵn sàng hơn trước các thách thức phức tạp trong môi trường tác chiến hiện đại.

Ông Rajesh Kumar Singh khẳng định Ấn Độ sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy của Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, năng lực để góp phần củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước.