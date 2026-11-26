Sáu mươi lăm năm đưa ngành dầu khí từ mũi khoan đầu tiên tới vị thế trụ cột năng lượng quốc gia, rèn giũa nhiều thế hệ qua từng công trình.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam, ông Lê Mạnh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Petrovietnam, gửi lời tri ân tới gần 60.000 cán bộ, người lao động cùng gia đình. Ông đặc biệt tri ân gia đình những người đang công tác ngoài khơi, xa nhà.

Gần 25 năm cho tấn dầu đầu tiên

Sức mạnh Petrovietnam, theo ông Cường, được tích lũy qua nhiều thế hệ. Từ khi Đoàn Thăm dò Dầu lửa 36 thành lập năm 1961 đến tấn dầu đầu tiên khai thác tại mỏ Bạch Hổ năm 1986 là gần một phần tư thế kỷ tìm kiếm, kiên trì trong điều kiện thiếu thốn.

Các công trình đường ống Bạch Hổ, Đạm Phú Mỹ, Lọc dầu Dung Quất, Khí - Điện - Đạm Cà Mau lần lượt hình thành. Mỗi dự án cũng là nơi kỹ sư, công nhân Việt Nam học hỏi, làm chủ kỹ thuật.

Từ xuất phát điểm đó, Petrovietnam vươn lên vị trí thứ 11 trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026, dẫn đầu các doanh nghiệp Việt Nam có mặt trong danh sách. Tổng tài sản gần 1,2 triệu tỷ đồng.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về các dự án điện trọng điểm của Tập đoàn

Năm 2026 - phép thử của nội lực

Ông Lê Mạnh Cường nhìn nhận những gián đoạn nguồn cung dầu qua khu vực Trung Đông trong năm 2026 là phép thử đối với năng lực điều hành. Petrovietnam chủ động thu xếp dầu thô, phối hợp các đơn vị trong chuỗi để duy trì hoạt động của hai nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn. Có thời điểm, công suất vận hành được nâng lên khoảng 125% thiết kế; nguồn cung từ các nhà máy trong nước góp phần đáp ứng hơn 70% nhu cầu xăng dầu.

Bài học ông rút ra là an ninh năng lượng gắn chặt với an ninh quốc gia. Sức chống chịu không thể hình thành khi khủng hoảng đã xảy ra mà phải được chuẩn bị từ năng lực dự báo, nguồn cung, quản trị rủi ro và sự phối hợp trong những năm thị trường bình thường.

Theo thông tin Tập đoàn tổng hợp sau 10 tháng năm 2026, doanh thu và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đều vượt kế hoạch cả năm. Ở lĩnh vực cốt lõi, sáu phát hiện dầu khí mới được ghi nhận trong 10 tháng, tương đương số phát hiện của cả giai đoạn 2021-2025. Sản lượng dầu thô khai thác trong nước tăng trở lại sau 11 năm suy giảm; tháng 10 đánh dấu tháng thứ 18 liên tiếp tăng so với cùng kỳ.

Dẫu vậy, Tổng Giám đốc nhấn mạnh tăng trưởng không thể chỉ dựa vào khai thác hiện tại. Những phát hiện mới cần được chuyển thành trữ lượng, còn tài nguyên phải đi tiếp qua hạ tầng và chế biến để phục vụ nhu cầu trong nước. Chuỗi khí - điện Lô B - Ô Môn, có tổng mức đầu tư gần 12 tỷ USD, là ví dụ về yêu cầu phối hợp giữa thượng nguồn và hạ nguồn. Dự án hướng tới dòng khí đầu tiên trong quý III/2027, với sản lượng đưa về bờ khoảng 5 tỷ m³ mỗi năm, phục vụ các nhà máy điện tổng công suất khoảng 3.800 MW ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Nội lực ấy còn được thử thách trên thị trường quốc tế. Đơn vị thành viên PTSC được trao gói thầu EPIC-1 trị giá hơn 3 tỷ USD thuộc dự án tái phát triển mỏ Maydan Mahzam tại Qatar. Ở Hoa Kỳ, dự án Commonwealth LNG lựa chọn doanh nghiệp Việt Nam chế tạo hơn 60 mô-đun công nghệ, tổng trọng lượng khoảng 18.500 tấn.

Trong nước, điện LNG Nhơn Trạch 3 và 4 vận hành thương mại với tua-bin khí tiên tiến. Đó là hai chiều của quá trình nâng tầm nội lực, theo ông Cường.

Mở rộng không gian phát triển

Bước sang chặng đường mới, Petrovietnam đối diện cạnh tranh địa chính trị, biến động chuỗi cung ứng và chuyển dịch năng lượng. Trong khi đó, mục tiêu tăng trưởng cao của nền kinh tế đòi hỏi nguồn cung năng lượng ổn định, đủ lớn. Tổng Giám đốc xác định ba ưu tiên: giữ vững an ninh năng lượng, nâng hiệu quả hoạt động hiện hữu và xây dựng động lực tăng trưởng mới.

Các trạm biến áp của Baltica 2 trên hải trình đến châu Âu

Đích đến là trở thành doanh nghiệp thuộc nhóm Fortune Global 500 trước năm 2030, gắn với yêu cầu phát triển kinh tế nhà nước theo Nghị quyết 79-NQ/TW. Theo ông, tổng tài sản càng lớn, kỷ luật sử dụng vốn và quản trị rủi ro càng phải nghiêm; không đầu tư dàn trải, chạy theo quy mô thiếu hiệu quả.

Từ nền tảng dầu khí, Tập đoàn hướng tới mô hình công nghiệp - năng lượng, phát triển trung tâm LNG - khí - điện, chế biến sâu và cơ khí giá trị cao; tham gia chuỗi cung ứng dầu khí, năng lượng tái tạo và chuẩn bị năng lực cho những nhiệm vụ mới như điện gió ngoài khơi, điện hạt nhân.

Con người - tài sản vô giá nhất

Người lao động Petrovietnam trên công trình dầu khí

Thông điệp ông Lê Mạnh Cường dành nhiều tâm huyết là đầu tư cho con người. Máy móc có thể mua, nhưng để đào tạo chuyên gia đủ sức làm chủ công trình lớn cần 10-20 năm, thậm chí lâu hơn. Bởi vậy, những kỹ sư trẻ phải được rèn luyện qua dự án khó, từ Lô B - Ô Môn đến điện LNG, điện gió ngoài khơi, để trưởng thành ngay tại công trường Việt Nam và cạnh tranh được trên thị trường quốc tế.

Với lãnh đạo, kết quả một nhiệm kỳ không thể là thước đo duy nhất; chất lượng đội ngũ kế cận cũng là phần di sản phải để lại. Khép lại thông điệp kỷ niệm, ông gửi lời cảm ơn tới người lao động và gia đình, khẳng định khát vọng toàn cầu của Petrovietnam luôn bắt đầu từ trách nhiệm quốc gia: năng lượng phải đi trước một bước để tạo nền tảng cho phát triển.

Ngọc Minh