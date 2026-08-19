Giữa những năm 1950, khi thủ đô Abu Dhabi vẫn còn là vùng đất hoang sơ với nghề lặn ngọc trai, các nhà thăm dò đã dùng sóng âm và chất nổ để dò tìm dầu khí dưới đáy Vịnh Arab. Năm 1957, giàn khoan ADMA Enterprise được đóng tại Đức rồi kéo tới vùng Vịnh.

Tháng 1/1958, giếng Umm Shaif-1 được khoan, trở thành giếng ngoài khơi đầu tiên của Abu Dhabi.

Giếng này cho dòng gần 4.500 thùng dầu/ngày. Lô dầu thô đầu tiên được xuất khẩu vào năm 1962 từ đảo Das, khiến Abu Dhabi không còn là vùng đất của những người thợ lặn ngọc trai nữa.

Thành công tại Umm Shaif đặt nền móng cho ngành dầu khí hiện đại của Abu Dhabi. Hơn một thập kỷ sau, năm 1971, Tập đoàn dầu khí quốc gia ADNOC được thành lập dưới sự ủy nhiệm của Sheikh Zaye, đưa Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) từ vùng đất hoang sơ thành cường quốc năng lượng toàn cầu.

68 năm sau, tầm nhìn của ông đang trở thành hiện thực khi dự án 6,2 tỷ USD khai thác khí đốt từ chính mỏ Umm Shaif.

Từ giếng khoan năm 1958 đặt nền móng cho đế chế dầu mỏ Abu Dhabi, mỏ Umm Shaif được hồi sinh nhờ khoản đầu tư 6,2 tỷ USD, hứa hẹn cung cấp gần 10% nhu cầu khí đốt toàn UAE. Ảnh: ADNOC

Umm Shaif là mỏ ngoài khơi lâu đời nhất Abu Dhabi và sản xuất liên tục từ năm 1962. Lần này, Abu Dhabi không chỉ khai thác dầu. Họ đang đào thứ khiến cả thế giới săn lùng: khí đốt.

Giấc mơ khí đốt 6,2 tỷ USD dưới đáy Vịnh Arab

Ngày 21/7/2026, ADNOC cùng các đối tác quốc tế gồm TotalEnergies (Pháp), Eni (Italy) và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) đã chính thức phê duyệt khoản đầu tư 6,2 tỷ USD (khoảng 163.000 tỷ đồng) để phát triển dự án Umm Shaif Gas Cap.

ADNOC Offshore giữ vai trò vận hành và nắm 60% cổ phần, TotalEnergies 20%, Eni và CNPC mỗi bên 10%.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh an ninh năng lượng của khu vực đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Hồi tháng 4, tổ hợp xử lý khí Habshan của UAE bị hư hại trong các vụ tấn công, khiến cơ sở này không thể trở lại toàn bộ công suất ngay lập tức. Căng thẳng leo thang và việc eo biển chiến lược Hormuz bị đóng cửa buộc các quốc gia xuất khẩu năng lượng phải tìm giải pháp tăng cường tự chủ.

Dự án Umm Shaif Gas Cap được kỳ vọng sẽ bổ sung hơn 600 triệu feet khối khí đốt mỗi ngày, tương đương khoảng 17 triệu m3, đủ đáp ứng gần 10% nhu cầu tiêu thụ khí đốt hiện tại của toàn UAE. Sản lượng này dự kiến được cung cấp từ năm 2030.

Bên trong chiến dịch ‘đánh thức’ năng lượng

Để biến kế hoạch thành hiện thực, ADNOC đang triển khai một chiến dịch kỹ thuật quy mô lớn.

14 giếng khoan sẽ được thực hiện trong vòng 18 tháng với hợp đồng trị giá 365 triệu USD (khoảng 9.600 tỷ đồng) do công ty con ADNOC Drilling đảm nhiệm, sử dụng 3 giàn khoan đã có sẵn.

Song song đó, các gói hợp đồng xây dựng, mua sắm thiết bị và kỹ thuật (EPC) trị giá 5,1 tỷ USD (hơn 134.000 tỷ đồng) được trao cho các nhà thầu trong và ngoài nước để xây dựng hệ thống hạ tầng ngoài khơi quy mô lớn.

Điểm đặc biệt: dự án sẽ khai thác phần "gas cap" - lớp khí tự nhiên tích tụ phía trên cột dầu trong cùng một tầng chứa. Việc khai thác gas cap đòi hỏi phải kiểm soát áp suất và động thái vỉa cẩn trọng để tối ưu đồng thời việc thu hồi khí và dầu.

Umm Shaif chỉ là một mắt xích trong chiến lược lớn hơn. Dự án này nối tiếp kế hoạch Bab Gas Cap, dự kiến bổ sung thêm 1,5 tỷ feet khối mỗi ngày. ADNOC cũng đang đẩy mạnh tham vọng trở thành "ông lớn" LNG toàn cầu khi đặt mục tiêu đạt công suất thương mại 47 triệu tấn LNG mỗi năm vào 2035.

Giá xăng dầu hôm nay 15/8: Thế giới đi lên, trong nước duy trì mức thấp Giá xăng dầu hôm nay (15/8) trên thị trường quốc tế tăng nhẹ trở lại. Trong nước, giá xăng dầu được điều chỉnh giảm từ ngày 13/8 và đang ở mức thấp hơn một số quốc gia trong khu vực.

Theo Oil and Gas Journal, CNBC