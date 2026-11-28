Thả rơi từ độ cao 38,5 cm, vận hành ở 40°C, độ ẩm 95% hay thử nghiệm ở -5°C… là những thử thách trong 688 quy trình kiểm tra máy giặt Panasonic, nhằm đảm bảo độ bền, an toàn và tin cậy trước khi đến tay người dùng.

Chất lượng không bắt đầu ở khâu kiểm tra cuối cùng

Tại nhà máy Panasonic Appliances Việt Nam (PAPVN) ở KCN Thăng Long II, Hưng Yên, quy trình kiểm soát chất lượng theo tinh thần “Japan Quality” được nhắc đến như một tiêu chí xuyên suốt.

Ông Uwahara Takehiro, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam chia sẻ: “Japan Quality tại PAPVN dựa trên bốn nền tảng: phát triển con người; môi trường làm việc an toàn; chất lượng được tạo dựng trong từng công đoạn bằng sự kết hợp giữa chuyên môn của con người với máy móc và công nghệ; và sản xuất ổn định nhờ chuyển đổi số (DX), trí tuệ nhân tạo (AI) và hoạt động Kaizen tại hiện trường”.

Theo Panasonic, chất lượng không chỉ được kiểm soát ở khâu kiểm tra thành phẩm mà được xây dựng từ thiết kế, lựa chọn linh kiện, đào tạo nhân lực đến quy trình sản xuất, với triết lý “hoàn thiện con người trước khi tạo ra sản phẩm” và chiến lược “lifelong partner” đồng hành cùng người tiêu dùng.

Cụ thể, linh kiện đầu vào được kiểm tra về ngoại quan, kích thước, chức năng… Trong quá trình lắp ráp, các yếu tố như rò rỉ nước, rung lắc, âm thanh, dòng điện rò, ngoại quan và tem nhãn cũng được kiểm soát bằng nhiều phương pháp, thiết bị chuyên dụng.

Chất lượng sản phẩm được kiểm tra xuyên suốt toàn bộ quá trình sản xuất

Ngay cả sau lắp ráp, sản phẩm tiếp tục được kiểm tra ngoại quan, chức năng và độ bền trong hai ngày tại kho thành phẩm. Nếu phát hiện bất thường, lô hàng sẽ bị dừng xuất để xác định nguyên nhân và phạm vi ảnh hưởng, đảm bảo lỗi không đi tiếp sang công đoạn sau.

688 phép thử độ bền sản phẩm

Tại khu thử nghiệm R&D, máy giặt phải trải qua 688 bài kiểm tra trước khi ra thị trường, từ thả rơi ở độ cao 38,5 cm, thử nghiệm trong điều kiện nhiệt độ 40°C đến -5°C, độ ẩm 95%, đến kiểm tra độ bền 2.500 - 5.000 chu kỳ, mô phỏng khoảng 7 năm sử dụng thực tế.

Thử nghiệm thả rơi máy giặt từ độ cao 38,5 cm theo bốn hướng

Đây là một cách dễ hiểu để diễn giải “Japan Quality”: độ bền không chỉ là lời hứa marketing mà phải được dự báo, thử nghiệm và kiểm chứng trước khi sản phẩm ra thị trường.

Với máy giặt, điều này càng quan trọng bởi thiết bị thường xuyên tiếp xúc với nước, chất tẩy rửa, độ ẩm, điện và các chuyển động cơ học.

An toàn nằm ở những thứ người mua không nhìn thấy

Bên cạnh công suất, khối lượng giặt hay tính năng, chất lượng máy giặt còn nằm ở các yếu tố bên trong. Tại PAPVN, an toàn được chú trọng từ thiết kế linh kiện điện, vật liệu, dây dẫn, bo mạch đến các thử nghiệm về điện, dòng rò, rò nước và vận hành bất thường.

Yêu cầu an toàn được áp dụng trong từng khâu sản xuất

Đáng chú ý, Panasonic không chỉ chú trọng tiêu chuẩn kỹ thuật mà còn tính đến những tình huống sử dụng ngoài dự kiến - yếu tố góp phần đảm bảo sự an tâm cho gia đình, đặc biệt khi có trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Không phải càng nhiều công nghệ càng tốt

Việc đề cao độ bền có khiến Panasonic chậm hơn trong cuộc đua công nghệ? Theo hãng, công nghệ mới và độ bền không loại trừ nhau.

Trên các dòng máy giặt 2026, Panasonic tích hợp nhiều giải pháp như Blue Ag+, StainMaster+, AI Smart Wash, Auto Gasket Clean, TD Inverter, Water Bazooka và ActiveFoam. Tuy nhiên, hãng nhấn mạnh giá trị không nằm ở số lượng tính năng, mà ở khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế, đồng thời đảm bảo hiệu năng, an toàn và độ bền.

Auto Tub Clean là một ví dụ. Theo khảo sát được hãng chia sẻ, khả năng tự làm sạch lồng giặt là một trong những yếu tố người Việt quan tâm, nhất là trong điều kiện khí hậu nóng ẩm.

Một nhà máy, nhiều nhu cầu khác nhau

Nhà máy máy giặt PAPVN đi vào hoạt động từ tháng 3/2013, với khả năng sản xuất đa dạng model phục vụ các thị trường châu Á: khoảng 180 model máy giặt lồng đứng và 46 model máy giặt lồng ngang.

Nhà máy Panasonic Appliances Việt Nam

Vì thế, chất lượng không chỉ nằm ở độ bền mà còn ở mức độ phù hợp với người sử dụng. Việc đặt bộ phận R&D (nghiên cứu và phát triển) gần nhà máy giúp kỹ sư kết nối phản hồi thị trường với thiết kế và thực tế sản xuất, từ đó liên tục cải tiến sản phẩm.

“Hoàn thiện con người trước khi làm ra sản phẩm”. Đây là quan điểm thể hiện rõ tinh thần Nhật Bản tại PAPVN. Japan Quality được vận hành chủ yếu bởi đội ngũ Việt Nam, thông qua đào tạo, chuẩn hóa thao tác và khuyến khích nhân viên đề xuất Kaizen - những cải tiến từ công việc hằng ngày. Qua đó, chất lượng Nhật Bản không đơn thuần gắn với nơi sản xuất, mà nằm ở hệ thống tiêu chuẩn, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm với người sử dụng trong từng công đoạn.

Khi chất lượng được thị trường trả lời

Theo quan điểm của Panasonic Việt Nam, chất lượng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được người tiêu dùng tin tưởng và lựa chọn.

Máy giặt Panasonic nhiều năm dẫn đầu về giá trị ở phân khúc lồng đứng, đồng thời tăng trưởng thị phần lồng ngang sau khi sản xuất trong nước. Sản phẩm cũng 5 năm liên tiếp đạt giải thưởng Hiệu suất năng lượng cao nhất của Bộ Công Thương.

Hành trình tại nhà máy cho thấy “Japan Quality” không chỉ nằm ở tiêu chuẩn kỹ thuật, mà còn ở độ bền, an toàn, tiết kiệm và khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng - những giá trị bền vững mà người tiêu dùng luôn tìm kiếm.

(Nguồn: Panasonic Việt Nam)