Máy giặt giảm sâu cả chục triệu đồng

Thị trường máy giặt sôi động khi hàng loạt thương hiệu lớn đồng loạt giảm giá mạnh, có mẫu hạ tới hơn 10 triệu đồng.

Đáng chú ý là động thái giảm giá sâu kỷ lục từ các nhà bán lẻ và thương hiệu lớn. Trong đó, nhiều mẫu máy giặt lồng ngang và máy giặt sấy cao cấp đã được đưa về mức giá dễ tiếp cận hơn. Các sản phẩm giảm giá mạnh nhất thường là mẫu trưng bày hoặc mẫu đã ra mắt từ năm trước, với mức giảm có thể vượt 40% đến hơn 50% so với giá niêm yết ban đầu.

Anh Tuấn (nhân viên bán hàng tại một hệ thống điện máy lớn) cho biết, việc giảm giá mạnh, thậm chí trên 50% đối với các sản phẩm cao cấp, là động thái kích cầu mạnh mẽ của các hãng và nhà phân phối.

Điều hòa giảm giá sâu, nhiều mẫu giá dưới 4 triệu

Mặt hàng điều hòa đang vào mùa giảm giá mạnh để xả hàng tồn. Báo Người Lao Động thông tin, thị trường máy lạnh ghi nhận đợt giảm giá mạnh chưa từng có, với mức giảm phổ biến từ 20-50%. Nhiều mẫu công suất 1 HP hiện chỉ còn 3,9-5 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với đầu năm.

Cụ thể, mẫu Carrier 1 HP tại siêu thị điện máy Chợ Lớn giảm tới 56%, còn 4,99 triệu đồng; Hisense 1 HP giảm 47% xuống 3,99 triệu đồng; Samsung Inverter 1 HP giảm từ 10,9 triệu đồng xuống 7,6 triệu đồng.

Tại hệ thống Điện máy Xanh, hàng loạt sản phẩm cũng giảm sâu như Nagakawa 1 HP còn 5,29 triệu đồng (giảm 39%), Midea 1 HP còn 4,9 triệu đồng (giảm 41%).

Theo đại diện một chuỗi bán lẻ tại TPHCM, đợt giảm giá mạnh lần này nhằm giải phóng hàng tồn kho, vốn đang cao hơn cùng kỳ năm ngoái từ 30-50%. Nguyên nhân chính là sức mua yếu từ quý II, khi thời tiết mát mẻ và chi phí sinh hoạt tăng khiến người dân hạn chế mua sắm.

Giá iPhone đời cũ giảm gần 29 triệu đồng

Chỉ sau vài năm, từ chỗ có giá bán hơn 30 triệu đồng, giá iPhone ở một số mẫu đời cũ hiện chỉ còn ở mức vài triệu đến hơn 10 triệu đồng tùy tình trạng máy.

Những chiếc Phone 11 Pro Max còn nguyên seal, chưa kích hoạt gần như không còn nhiều, chủ yếu là hàng tồn kho và có giá từ 10 đến 13 triệu đồng. Trong khi đó, máy đã qua sử dụng nhưng vẫn còn rất mới, pin còn cao, thường được rao bán trong khoảng 8 đến 10 triệu đồng.

Nếu có thể đầu tư thêm một khoản, người dùng có thể hướng đến iPhone 13 hoặc iPhone 14 bản tiêu chuẩn đã qua sử dụng. iPhone 13 bản 128 GB hiện có giá từ 8,9 đến 10,3 triệu đồng. Trong khi đó, iPhone 14 bản 128 GB cũ 99% đang được chào bán khoảng 9,9 triệu đồng, còn bản 256 GB trong cùng tình trạng có giá khoảng 11 đến 11,99 triệu đồng.

Loại nho mới của Trung Quốc đổ bộ chợ Việt, giá đắt gấp 10 hàng ‘quý tộc’

Cùng với nho sữa xanh, những ngày này, nho sữa đỏ trái tim của Trung Quốc la liệt chợ Việt. Loại nho mới được dân buôn quảng cáo có nguồn gốc từ Nhật Bản, sau đó giống được du nhập về Trung Quốc trồng với diện tích lớn.

Nho sữa đỏ Trung Quốc xuất hiện tràn ngập tại Việt Nam với giá đắt đỏ. Ảnh: NVCC

Loại nho Trung Quốc mới ngay lập tức gây sốt tại chợ Việt, với quả hình trái tim màu đỏ tía, đường kính từ 2-3 cm. Đặc biệt, mỗi chùm nho nặng từ 1,8-2,5kg, thậm chí có chùm đạt gần 3kg.

Thế nhưng, để thưởng thức những quả nho giòn, ngọt thoảng mùi sữa và không có hạt, người tiêu dùng Việt phải chi 260.000 đồng cho mỗi 1 kg. Tức một chùm nho trọng lượng 1,8-3kg có giá dao động từ 468.000-780.000 đồng.

Trung Quốc chi hơn 1 tỷ USD mua rau quả Việt chỉ trong 1 tháng

Chỉ trong tháng 9, xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc thu về 1,07 tỷ USD - mức cao nhất từ trước đến nay, ghi nhận trong một tháng tại thị trường tỷ dân.

So với tháng 9 năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc tăng mạnh 50,7%.

Lũy kế 9 tháng năm 2025, xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc đạt 3,86 tỷ USD.

Trung Quốc 'quay xe', giá cau Quảng Ngãi rớt hơn 6 lần

Thương lái Trung Quốc chỉ thu mua cau trái dài, bỏ cau tròn khiến giá cau Quảng Ngãi lao dốc. Ngày 7/10, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, giá cau trái tại Quảng Ngãi ở mức 12.000 đồng/kg, giảm 6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Ông Thống, chủ một vườn cau ở xã Trà Giang (Quảng Ngãi), than thở: Năm ngoái, cau dài hay tròn gì cũng được 60.000-85.000 đồng/kg, còn năm nay họ chỉ mua cau trái dài, giá cao nhất 15.000 đồng/kg, giờ còn 12.000 đồng/kg.

Giá dừa giảm sâu

Giá dừa tươi ở ĐBSCL giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy nếu thiếu liên kết bền vững, cây dừa Việt dễ “ngã giá” ngay trên sân nhà.

VTC News cho hay, tại Vĩnh Long, giá dừa tươi được thương lái mua xô từ 40.000-50.000 đồng/chục (12 trái). Những vườn trái nhỏ, không đẹp, nông dân còn bị thương lái ép giá xuống còn 30.000-35.000 đồng/chục.

Đây là đợt quay đầu giảm giá sau khi dừa tươi đạt mức cao kỷ lục vào năm ngoái. Tháng 8/2023, dừa Việt Nam được xuất khẩu sang Mỹ và 1 năm sau tiếp tục rộng đường sang Trung Quốc với việc ký Nghị định thư, đẩy giá dừa gọt vỏ loại xuất khẩu lên 14.000-15.000 đồng/trái.