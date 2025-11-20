Khảo sát tại các hệ thống bán lẻ điện máy lớn như Điện Máy Xanh, Nguyễn Kim hay MediaMart cho thấy, máy giặt cao cấp có giá từ 30 đến hơn 60 triệu đồng.

Trong khi máy giặt phổ thông tập trung vào yếu tố giá thành, các sản phẩm cao cấp hướng đến nâng cao trải nghiệm người dùng. Các hãng sản xuất cạnh tranh nhau bằng giải pháp giặt sấy toàn diện, tối ưu không gian và tăng cường sự tiện nghi.

Một trong những xu hướng nổi bật nhất hiện nay là thiết kế tháp giặt sấy nguyên khối. Thay vì giải pháp xếp chồng hai thiết bị riêng biệt, vốn gây khó khăn khi thao tác bảng điều khiển phía trên, nhà sản xuất đã tích hợp máy giặt và máy sấy vào một cấu trúc đồng nhất.

Điểm nhấn của dòng sản phẩm này là bảng điều khiển trung tâm đặt ở vị trí thuận tầm với người dùng và khả năng đồng bộ hóa dữ liệu giữa hai lồng giặt - sấy. Thông qua công nghệ Smart Pairing, thiết bị tự động thiết lập chu trình sấy tương thích dựa trên dữ liệu từ chu trình giặt trước đó, giúp tối ưu hóa thời gian và bảo vệ sợi vải.

Nhiều mẫu máy giặt giảm giá mạnh. Ảnh: D.A

Trên thị trường, một chiếc máy giặt tháp giá cao nhất là 55,99 triệu đồng, giảm tới 19 triệu đồng so với niêm yết. Máy dùng công nghệ Dual Inverter Heat Pump, giúp sấy nhanh nhưng vẫn tiết kiệm điện năng. Công nghệ AI DD Auto Sense cho phép nhận diện loại vải để tối ưu chuyển động giặt, trong khi Smart Pairing tự đồng bộ chế độ sấy ngay sau khi giặt xong.

Sản phẩm này có tới 18 chương trình giặt sấy, phù hợp với gia đình đông người và xử lý lượng quần áo lớn hàng ngày.

Một xu hướng khác là dòng Bespoke AI Heatpump, tập trung vào việc tối ưu hóa công năng trên một thiết bị duy nhất. Khác với các dòng máy giặt sấy kết hợp truyền thống thường sử dụng công nghệ sấy ngưng tụ tiêu tốn nhiều điện năng, nhà sản xuất đưa công nghệ sấy bơm nhiệt (Heatpump) vào dòng máy tích hợp “tất cả trong một” này.

Với khối lượng giặt lên tới 25kg và sấy 15kg, dòng máy giặt này đáp ứng nhu cầu của các gia đình đa thế hệ mà không chiếm nhiều diện tích sàn như các tháp giặt.

Bên cạnh đó, các nhà sản xuất ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp máy giặt tự động hóa gần như toàn bộ quy trình, từ việc phân bổ nước giặt - xả đến cảm biến độ bẩn để điều chỉnh thời gian vận hành.

Đơn cử, một chiếc máy giặt có giá đắt nhất hiện nay là 67,89 triệu đồng, đã giảm hơn 8 triệu đồng so với niêm yết. Mẫu máy này gây ấn tượng nhờ khả năng xử lý khối lượng giặt sấy 25kg, kết hợp cùng hệ thống trí tuệ nhân tạo tiên tiến như AI Wash & Dry và AI Eco Bubble. Ngăn giặt xả thông minh AI Dispenser và công nghệ sấy bơm nhiệt AI Heatpump giúp giữ phom dáng quần áo, vận hành êm ái và tiết kiệm điện năng vượt trội.

Ở phân khúc giá từ 30-40 triệu đồng, nhiều mẫu máy giặt tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) cùng các giải pháp phần cứng tiên tiến. Máy có khả năng tự động nhận diện chất liệu vải để tinh chỉnh chuyển động và thời gian giặt, đồng thời tự cân chỉnh lượng nước giặt/xả.

Với phân khúc này, đường kính lồng giặt lên tới 601mm. Kích thước lồng giặt lớn đóng vai trò quan trọng trong cơ học chất lỏng, giúp gia tăng không gian va đập để làm sạch hiệu quả hơn, đồng thời giảm đáng kể tình trạng quần áo bị xoắn rối thường thấy ở các lồng giặt nhỏ.

Khi chọn mua máy giặt, người tiêu dùng nên cân nhắc kỹ nhu cầu sử dụng để tránh mua máy quá lớn hoặc quá nhỏ so với thực tế. Với gia đình đông người hoặc thường xuyên giặt chăn ga, những model có tải trọng lớn và tích hợp sấy sẽ đem lại sự tiện lợi tối ưu. Ngược lại, gia đình ít thành viên có thể ưu tiên máy giặt Inverter tầm trung để tiết kiệm chi phí.

Các công nghệ quan trọng như động cơ Inverter, cảm biến AI, giặt hơi nước hay sấy bơm nhiệt không chỉ giúp giặt sạch hiệu quả mà còn tiết kiệm điện, nước và kéo dài tuổi thọ quần áo. Người dùng cũng nên chú ý các tính năng kết nối thông minh qua ứng dụng để điều khiển máy từ xa.