Dự án là một trong số ít sản phẩm hội tụ 7 giá trị khác biệt, tạo nên lợi thế cạnh tranh vượt trội trên thị trường căn hộ cao cấp TP.HCM.

Quốc lộ 13 giải phóng mặt bằng: Đón đầu đại lộ mở rộng và Metro tương lai

Là dự án căn hộ cao cấp hiếm hoi sở hữu mặt tiền trực diện Quốc lộ 13, The Emerald Boulevard tọa lạc tại giao điểm Quốc lộ 13 và Vĩnh Phú 10 - vị trí kết nối nhanh đến KĐT Vạn Phúc, Gigamall, Phạm Văn Đồng và chỉ khoảng 10 phút đến khu vực Hàng Xanh, trung tâm TP.HCM.

Giá trị nổi bật của dự án đến từ lợi thế đón đầu quá trình nâng cấp hạ tầng đang diễn ra mạnh mẽ tại cửa ngõ Đông Bắc Thành phố.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, gần 63% trường hợp đã hoàn tất chi trả bồi thường, cho thấy tiến độ giải phóng mặt bằng đang được đẩy nhanh và dự án từng bước đi vào giai đoạn hiện thực hóa.

Khi hoàn thành, Quốc lộ 13 không chỉ góp phần giải quyết áp lực giao thông trên trục cửa ngõ Đông Bắc mà còn tái định hình diện mạo đô thị khu vực, mở ra không gian phát triển mới cho thương mại, dịch vụ và bất động sản dọc tuyến.

Song hành cùng đại lộ mở rộng là hệ thống hạ tầng chiến lược gồm đường Vĩnh Phú mở rộng 32m, Vành đai 3 và tuyến Metro số 3B dự kiến đi dọc Quốc lộ 13 trong tương lai. Sự cộng hưởng của các công trình trọng điểm này sẽ gia tăng khả năng kết nối, thúc đẩy hình thành các cực phát triển mới theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Dự án ngay mặt tiền Quốc lộ 13, đón đầu TOD. Ảnh phối cảnh

Dự án trên Quốc lộ 13 sở hữu 2 mặt tiền và 4.000m² thương mại

The Emerald Boulevard nổi bật trên Quốc lộ 13 khi sở hữu hai mặt tiền đại lộ cùng trung tâm thương mại gần 4.000m². Lợi thế này giúp dự án đón lượng khách lớn từ các khu dân cư hiện hữu, gia tăng tiềm năng kinh doanh và khai thác thương mại lâu dài.

Dự án phát triển hệ tiện ích theo mô hình phân tầng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, thư giãn và giải trí của cư dân hiện đại. Từ quảng trường nước và khu thương mại sôi động ở tầng trệt, tổ hợp nghỉ dưỡng trên cao tại tầng 4-5 đến Lifestyle Hub ở tầng 20 với cinema, golf, thư viện và không gian kết nối gia đình.

Hệ tiện ích đa tầng cho cộng đồng cư dân thành đạt. Ảnh phối cảnh dự án

Chuẩn sống cao cấp của căn hộ thế hệ 3

Hiện nay, thiết kế căn hộ thế hệ 3 nhận được nhiều sự quan tâm từ thị trường. The Emerald Boulevard phát triển theo tiêu chuẩn này với 100% phòng ngủ có cửa sổ và 100% căn hộ có ban công riêng giúp không gian luôn thông thoáng, đón ánh sáng tự nhiên và tăng khả năng đối lưu không khí.

Với các gia đình trẻ và chuyên gia nước ngoài, yếu tố ánh sáng, thông gió tự nhiên và chất lượng không gian sống ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng trong quyết định lựa chọn căn hộ.

Nhằm mục tiêu kiến tạo biểu tượng sống cao cấp và bền vững, chủ đầu tư Lê Phong Group phát triển dự án The Emerald Boulevard cùng hệ đối tác giàu kinh nghiệm. Theo đó, căn hộ khi hoàn thiện sẽ có hệ tủ bếp, thiết bị vệ sinh, khóa cửa thông minh cùng nội thất từ những thương hiệu quốc tế như Bosch, Hafele, Yale, Grohe, Schneider và Samsung. Đặc biệt, dự án trang bị đồng bộ gói điện máy gồm máy lạnh, TV, tủ lạnh và máy giặt Samsung, giúp chủ nhân tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí và nhanh chóng đưa căn hộ vào sử dụng hoặc khai thác cho thuê tạo dòng tiền.

Song hành là giải pháp Samsung SmartThings được tích hợp đồng bộ, từ chiếu sáng, điều hòa đến các thiết bị điện đều được điều khiển và cá nhân hóa trên điện thoại thông minh, mang đến chuẩn sống công nghệ vốn được ưa chuộng tại các đô thị phát triển trên thế giới.

1 góc căn hộ The Emerald Boulevard. Ảnh phối cảnh minh họa

Trong bối cảnh giá căn hộ tại vùng lõi và khu vực giáp ranh TP.HCM liên tục tăng cao, The Emerald Boulevard định hướng đáp ứng nhu cầu ở thực và khai thác cho thuê từ đội ngũ chuyên gia, kỹ sư tại các khu công nghiệp lân cận.

Bên cạnh đó, tiềm năng gia tăng giá trị của dự án được thúc đẩy bởi hàng loạt hạ tầng trọng điểm như Quốc lộ 13 mở rộng, Vành đai 3, các tuyến metro tương lai và xu hướng phát triển đô thị TOD tại cửa ngõ TP.HCM.

Sự kiện Lễ công bố Dự án The Emerald Boulevard Thời gian: Thứ 7, ngày 20/06/2026

Địa điểm: White Place Phạm Văn Đồng, 588 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình, TP.HCM

(Nguồn: Lê Phong Group)