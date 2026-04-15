Theo đó, 160 nền đất được giao cho UBND phường Tân Thành, gồm 80 nền tại Khu tái định cư phục vụ Khu Công nghiệp - Đô thị Châu Đức và 80 nền tại Khu tái định cư phía Nam xã Ngãi Giao.

UBND xã Châu Pha được phân bổ 110 nền tại Khu tái định cư phường Long Hương. UBND xã Châu Đức được bố trí 14 nền tại Khu tái định cư phía Nam xã Ngãi Giao.

Phối cảnh Vành đai 4 TPHCM. Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thông báo vị trí nền đất, làm căn cứ để các địa phương và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bà Rịa lập hồ sơ ban hành quyết định phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giao đất tái định cư cho người dân theo quy định.

Thành phố giao UBND phường Tân Thành, xã Châu Pha và xã Châu Đức phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện quản lý sử dụng đất ở phục vụ tái định cư; UBND phường Long Hương và xã Ngãi Giao ban hành quyết định giao đất tái định cư theo phương án đã duyệt.

Sơ đồ hướng tuyến siêu dự án Vành đai 4 TPHCM trị giá hơn 120.400 tỷ đồng. Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

Vành đai 4 TPHCM là công trình hạ tầng lớn nhất khu vực phía Nam với tổng chiều dài khoảng 207km. Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, đoạn qua TPHCM đã tăng từ 17km lên gần 83km.

Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 120.400 tỷ đồng. Ở giai đoạn 1, dự án xây dựng 4 làn xe cao tốc, tốc độ thiết kế 100km/h. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng sẽ thực hiện một lần theo quy mô 8 làn xe để dự trữ quỹ đất mở rộng.

Theo lộ trình, TPHCM đặt mục tiêu hoàn tất thủ tục để chính thức khởi công dự án vào ngày 19/5. Hiện nay, Ban Chỉ đạo triển khai dự án gồm lãnh đạo TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh đang phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ các vướng mắc về nguồn vốn và vật liệu.

Dự kiến, toàn tuyến Vành đai 4 sẽ hoàn thành vào quý II/2028 và đưa vào khai thác trong cùng năm.