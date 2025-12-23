Sở Xây dựng TPHCM vừa trình UBND thành phố dự thảo kế hoạch tổng thể triển khai “siêu dự án” đường Vành đai 4, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc cụ thể hóa trục giao thông chiến lược của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, kế hoạch được xây dựng trên cơ sở phối hợp chặt chẽ và tiếp thu ý kiến của các địa phương liên quan, đặc biệt là tỉnh Đồng Nai và Tây Ninh.

Toàn cảnh tuyến đường 10 làn xe trùng với dự án Vành đai 4 tại Bình Dương. Ảnh: Nguyễn Huế

Toàn tuyến Vành đai 4 TPHCM có chiều dài khoảng 207km, trong đó đoạn dài 47km qua tỉnh Bình Dương đã được khởi công từ giữa năm nay theo hình thức dự án độc lập.

Phần còn lại dài hơn 159km đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 6/2025, với tổng mức đầu tư hơn 120.400 tỷ đồng. Đây là công trình giao thông trọng điểm, được kỳ vọng trở thành đòn bẩy phát triển kinh tế lớn của khu vực Đông Nam Bộ.

Dự án được chia thành 10 dự án thành phần, triển khai song song theo hai phương thức đầu tư là đầu tư công và đối tác công tư (PPP).

Theo lộ trình chi tiết do Sở Xây dựng TPHCM đề xuất, năm 2026 được xác định là năm bản lề với nhiều cột mốc quan trọng.

Cụ thể, nhóm dự án đầu tư công bao gồm các hạng mục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom dân sinh. Các địa phương TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh sẽ ban hành quyết định thu hồi đất, tổ chức chi trả từ tháng 2/2026; phấn đấu bàn giao tối thiểu 70% mặt bằng vào tháng 6/2026, 90% vào tháng 9/2026 và hoàn tất trong năm 2026.

Các hạng mục đường gom dân sinh dự kiến khởi công từ tháng 3/2026 tại những địa phương đủ điều kiện triển khai. Những gói thầu còn lại sẽ khởi công chậm nhất vào tháng 6/2026 và hoàn thành toàn bộ trong quý I/2028.

Đối với nhóm dự án xây dựng đường cao tốc theo hình thức PPP, các địa phương sẽ khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư và hoàn thành trước tháng 3/2026; sau đó tiến hành lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp đồng BOT, dự kiến xong trong tháng 6/2026.

Nhóm dự án này sẽ ưu tiên khởi công các gói thầu có điều kiện thuận lợi, đủ mặt bằng từ tháng 9/2026. Các dự án thành phần đầu tư theo phương thức PPP dự kiến hoàn thành vào quý II/2028 và đưa vào khai thác, vận hành trong năm 2028.