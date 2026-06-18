Ngoài ra, nhiều lốp cũ đã được vá nhiều lần hoặc bảo quản không đúng cách. Điều này ảnh hưởng đến độ bền, khả năng bám đường và tuổi thọ còn lại của sản phẩm.

Lốp cũ có thể đã bị lão hóa, mòn quá mức hoặc từng chịu va đập mạnh. Những hư hỏng này đôi khi khó nhận biết bằng mắt thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ nổ lốp hoặc mất lái khi xe chạy tốc độ cao.

7 lưu ý tuyệt đối không quên khi mua lốp ô tô cũ

1. Kiểm tra độ sâu gai lốp

Nên chọn lốp còn gai sâu và mòn đều. Gai lốp quá thấp sẽ làm giảm khả năng bám đường, đặc biệt khi di chuyển trên mặt đường ướt.

2. Xem ngày sản xuất

Ngày sản xuất được in trên hông lốp. Ngay cả khi ít sử dụng, lốp quá 5–6 năm tuổi cũng có thể bị lão hóa và giảm độ an toàn.

3. Quan sát các vết nứt

Kiểm tra kỹ bề mặt và hông lốp. Nếu xuất hiện nhiều vết nứt hoặc cao su bị chai cứng, không nên mua.

4. Kiểm tra dấu hiệu phồng hoặc biến dạng

Lốp bị phồng, méo hoặc biến dạng có nguy cơ hư hỏng kết cấu bên trong và có thể gây mất an toàn khi vận hành.

5. Xem lịch sử vá sửa

Hạn chế mua những lốp đã vá nhiều lần hoặc có vết vá lớn ở hông lốp vì độ bền thường không còn đảm bảo.

6. Kiểm tra độ mòn không đều

Lốp mòn lệch một bên hoặc mòn theo từng mảng có thể cho thấy xe trước đó gặp vấn đề về hệ thống treo hoặc thước lái.

7. Chọn thương hiệu uy tín

Ưu tiên các thương hiệu có nguồn gốc rõ ràng và mua tại địa chỉ đáng tin cậy để giảm nguy cơ gặp phải lốp kém chất lượng.