Nhiệm vụ quan trọng nhất của các rãnh và gai lốp là tạo độ bám đường và thoát nước. Khi gai lốp còn đủ sâu, bề mặt tiếp xúc giữa lốp và đường được tối ưu, lực phanh được truyền hiệu quả hơn, xe giảm tốc ổn định và có kiểm soát.

Hệ thống phanh dù hiện đại đến đâu cũng khó phát huy tác dụng khi xử lý với bộ lốp quá mòn. Ảnh: Slashgear

Ngược lại, khi gai lốp bị mòn, diện tích bám đường giảm đáng kể. Lực quán tính sẽ tiếp tục đẩy xe trượt về phía trước dù bạn đã đạp lún phanh. Vì thế, ngay cả trong điều kiện đường khô, khoảng cách phanh đã tăng lên rõ rệt.

Còn khi trời mưa, sương ẩm hoặc mặt đường trơn trượt, rủi ro càng lớn. Gai lốp nông không thể thoát nước kịp thời, làm bánh xe bị nâng lên khỏi mặt đường, gây ra hiện tượng trượt nước. Lúc này, hệ thống phanh dù hiện đại đến đâu cũng khó phát huy tác dụng.

Các thử nghiệm an toàn cho thấy ở cùng tốc độ, một chiếc xe sử dụng lốp mòn có thể cần quãng đường phanh dài hơn hàng chục phần trăm so với xe dùng lốp xe còn tốt. Trong tình huống khẩn cấp, chỉ vài mét chênh lệch cũng đủ để tránh hoặc gây ra va chạm giao thông.

Một chiếc lốp bị mòn sẽ tăng khoảng cách phanh thêm vài chục phần trăm so với lốp mới. Ảnh: WiseWheels

Một câu hỏi quen thuộc của nhiều tài xế là lốp xe mòn đến mức nào thì cần thay? Nhiều tài liệu nước ngoài khuyên người dùng kiểm tra lốp bằng "đồng xu", tuy nhiên phương pháp này không khả thi tại Việt Nam. Thay vào đó, bạn nên sử dụng thước đo chuyên dụng hoặc quan sát vạch chỉ thị mòn lốp được các nhà sản xuất đúc sẵn bên trong các rãnh lốp.

Khi nào nên thay lốp để phanh vẫn an toàn?

Theo tiêu chuẩn quốc tế, giới hạn độ sâu gai lốp tối thiểu là 1,6mm. Với điều kiện khí hậu nhiệt đới mưa nhiều và cơ sở hạ tầng giao thông tại Việt Nam, các chuyên gia lốp khuyến cáo người dùng nên cân nhắc thay lốp khi độ sâu gai lốp chỉ còn 3mm. Đợi đến khi lốp mòn tới mức 1,6mm, khả năng phanh trên đường ướt của xe đã giảm đi cực kỳ nguy hiểm.

Người dùng có thể kiểm tra độ mòn lốp dựa trên vạch chỉ thị mòn lốp được các nhà sản xuất đúc sẵn bên trong các rãnh lốp. Ảnh: Ford

Về tuổi thọ, một bộ lốp chất lượng có thể đồng hành cùng chiếc xe trong khoảng 5-6 năm, tương đương 50.000-80.000km tùy thuộc vào điều kiện đường sá tại Việt Nam. Tất nhiên, tuổi thọ thực tế còn phụ thuộc rất nhiều vào thói quen lái xe, tải trọng xe, chất lượng mặt đường và thương hiệu lốp bạn đang sử dụng.

Bí quyết kéo dài tuổi thọ lốp xe

Để tối ưu hóa chi phí và đảm bảo hệ thống phanh luôn hoạt động ở trạng thái hoàn hảo nhất, các tài xế cần lưu ý những nguyên tắc bảo dưỡng sau:

- Kiểm tra và duy trì áp suất lốp đúng khuyến cáo. Lốp non hơi hay căng quá đều khiến lốp mòn không đều và giảm độ bám.

- Do sự phân bổ trọng lượng và lực dẫn động, lốp trước và lốp sau thường mòn với tốc độ khác nhau. Hãy tiến hành đảo lốp sau mỗi 5.000-10.000km để lốp mòn đều đặn hơn.

- Hạn chế những pha thốc ga đột ngột, phanh gấp hay đánh lái vào cua quá gắt với tốc độ cao.

- Kiểm tra lốp thường xuyên để phát hiện sớm dấu hiệu nứt, phồng hoặc mòn không đều.

Nói tóm lại, hệ thống phanh chỉ thực sự hiệu quả khi có được sự “hậu thuẫn” bởi một bộ lốp còn tốt. Trong bối cảnh giao thông Việt Nam ngày càng phức tạp, việc chú ý đến độ mòn lốp không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn là yếu tố then chốt đảm bảo an toàn cho chính bạn và những người xung quanh. Đừng chờ đến khi lốp trơn nhẵn mới thay bởi khi đó, khoảng cách phanh có thể đã vượt quá giới hạn an toàn.

