Ngày 10/5, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TPHCM cho biết đơn vị vừa giải cứu thành công 7 nạn nhân trong sự cố kẹt thang máy hy hữu tại phường Gò Vấp.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h18 cùng ngày. Lúc này, nhóm 7 phụ nữ (gồm 4 khách hàng và 3 nhân viên) đang di chuyển trong thang máy của cơ sở thẩm mỹ tại số 672A1 Phan Văn Trị thì mất điện. Thang máy rung lắc nhẹ rồi đứng khựng lại ở vị trí "lửng lơ" giữa tầng 1 và tầng 2. Sự cố bất ngờ khiến các nạn nhân hoảng loạn kêu cứu trong không gian kín.

Ngay sau khi nhận tin báo qua đầu số 114, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 15 đã điều động xe chuyên dụng cùng 6 cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ đến hiện trường.

Sau 20 phút mắc kẹt, 7 phụ nữ được Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM tiếp cận cứu. Ảnh: PC07

Theo một chiến sĩ cứu hộ, do cabin hẹp lại chứa cùng lúc 7 người nên lượng oxy cạn kiệt rất nhanh, khiến các nạn nhân rơi vào trạng thái khó thở và hoảng loạn.

Nhằm đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã cho ngắt điện toàn hệ thống để tránh rủi ro chập cháy hoặc thang vận hành bất ngờ. Sau đó, các chiến sĩ dùng thang chuyên dụng tiếp cận khu vực tầng 2, sử dụng nghiệp vụ để mở cửa tầng và hỗ trợ các nạn nhân thoát ra ngoài qua cửa thoát hiểm phía trên.

Cuộc giải cứu kết thúc lúc 10h42 cùng ngày. Sau hơn 20 phút kẹt trong không gian kín, toàn bộ 7 người đã được đưa ra ngoài an toàn, sức khỏe dần ổn định.