Chiều 25/11, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa giải cứu thành công 2 người bị mắc kẹt trong cabin xe tải sau sự cố lật xe tại khu vực đèo Phú Sơn.

Cảnh sát sử dụng các thiết bị chuyên dụng cắt cabin giải cứu tài xế và phụ xe mắc kẹt bên trong. Ảnh: CACC

Khoảng 9h30 cùng ngày, xe tải mang biển kiểm soát 66G-006.xx chở hàng chục tấn cà phê khi lưu thông đến khu vực đầu đèo Phú Sơn (xã Phú Sơn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) thì không may gặp sự cố bị lật. Tài xế và phụ xe (cùng 40 tuổi, trú tỉnh Vĩnh Long) bị mắc kẹt bên trong cabin.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng điều động 2 xe chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với cơ quan chức năng địa phương thực hiện nhiệm vụ cứu nạn.

Tại hiện trường, cảnh sát sử dụng các thiết bị chuyên dụng như banh, máy cắt thuỷ lực để cắt và nới rộng cabin. Sau khoảng 20 phút, lực lượng chức năng đã giải cứu được nạn nhân đầu tiên rồi tiếp tục đưa nạn nhân còn lại ra bên ngoài an toàn.

Tài xế được giải cứu ra bên ngoài an toàn. Ảnh: CACC

Cả hai nạn nhân ngay sau đó được lực lượng y tế địa phương tiến hành sơ cấp cứu, chăm sóc; hiện sức khỏe đã ổn định.

Sự cố lật xe cũng khiến hàng chục tấn cà phê đựng trong các bao tải tràn xuống đường và được người dân địa phương hỗ trợ thu gom.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.