Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 3h35 sáng ngày 16/3, tại căn nhà số 77 đường Yersin, phường Bến Thành, TPHCM.

Vào thời điểm trên, lửa bất ngờ bùng phát từ tầng một căn nhà rồi nhanh chóng lan rộng. Khói đen dày đặc bao trùm không gian, chặn lối thoát duy nhất của những người bên trong.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: MĐ

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Khu vực 1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Tại đây, lực lượng chức năng xác định có 5 người mắc kẹt, trong đó có 3 trẻ nhỏ. Khói lan lên các tầng trên, đe dọa trực tiếp đến tính mạng các nạn nhân.

5 nạn nhân mắc kẹt trong vụ cháy được cảnh sát giải cứu ra ngoài an toàn. Ảnh: MĐ

Lực lượng chức năng lập tức triển khai trinh sát, sử dụng xe thang tiếp cận các tầng cao. Sau ít phút nỗ lực, cả 5 người mắc kẹt (gồm 3 trẻ em và 2 người lớn) được đưa ra ngoài an toàn, sức khỏe ổn định.

Đám cháy sau đó được khống chế, không để lan sang các căn nhà liền kề. Nguyên nhân và thiệt hại đang được điều tra.