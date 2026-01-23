Ngày 23/1, thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn gần 700kg (7 tạ) kem dưỡng trắng toàn thân “3 không” (không hóa đơn, chứng từ; không rõ nguồn gốc xuất xứ; không nhãn mác) đang chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Theo thông tin ban đầu, ngày 21/1, qua các biện pháp nghiệp vụ, Đội Quản lý thị trường số 2 đã tiến hành kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh do bà L.T.M.N. làm đại diện tại thôn Trung Bình, xã Phù Mỹ Tây, tỉnh Gia Lai.

Gần 7 tạ kem dưỡng trắng da chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ bị lực lượng Quản lý thị trường thu giữ. Ảnh: Quản lý thị trường Gia Lai

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 17 thùng carton chứa mỹ phẩm là kem dưỡng trắng toàn thân, với tổng khối lượng 680kg. Toàn bộ số hàng hóa này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có phiếu công bố mỹ phẩm theo quy định và không gắn nhãn hàng hóa.

Qua làm việc, chủ cơ sở kinh doanh khai nhận số mỹ phẩm làm trắng da toàn thân nói trên được mua trôi nổi ngoài thị trường về chia lẻ bán kiếm lời. Do hàng mới nhập về, chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng Quản lý thị trường phát hiện, ngăn chặn.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Đội Quản lý thị trường số 2, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn.

Đặc biệt, đơn vị sẽ tập trung kiểm tra các hoạt động mua bán qua mạng xã hội; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh mỹ phẩm chưa được công bố, mỹ phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, quảng cáo sai nội dung hoặc sử dụng thông tin không đúng sự thật để lôi kéo người tiêu dùng.