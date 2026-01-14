Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết đã ban hành quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn bộ các lô sản phẩm còn hạn sử dụng của 8 mỹ phẩm vi phạm. Các sản phẩm này chủ yếu là dầu gội, bọt vệ sinh và dung dịch vệ sinh phụ nữ đang được phân phối trên thị trường.

Việc thu hồi được thực hiện nhằm tuân thủ quy định tại Hiệp định ASEAN về mỹ phẩm, căn cứ kết luận của Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN tại kỳ họp lần thứ 42 và biên bản cuộc họp Hội đồng Khoa học mỹ phẩm ASEAN lần thứ 42.

Theo đó, các sản phẩm mỹ phẩm chứa Miconazole, Miconazole nitrate không đáp ứng yêu cầu quản lý vì đây là hoạt chất kháng nấm thường chỉ được sử dụng trong thuốc điều trị, không phải thành phần được phép dùng trong mỹ phẩm thông thường.

Danh sách các sản phẩm bị thu hồi gồm:

- Hai sản phẩm của Công ty cổ phần dược phẩm TEDIS – Việt Hà là Biorga Cystiphane Normalizing Anti-Dandruff Shampoo S và Biorga Cystiphane Intensive Anti-Dandruff Shampoo DS;

- Sản phẩm Piajour Woman Body Foam của Công ty TNHH thương mại HKK;

- Hai sản phẩm dầu gội Dermavia Egeria Minazole Anti-Dandruff Shampoo của Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu BIOPHAR Việt Nam;

- Ba sản phẩm của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang gồm MicoFem Silk, MicoFem Bloom và MicoFem Calm.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các doanh nghiệp liên quan khẩn trương gửi thông báo thu hồi đến tất cả cơ sở phân phối, kinh doanh và sử dụng sản phẩm đồng thời tiếp nhận, tổ chức thu hồi và tiêu hủy toàn bộ theo đúng quy định.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố được đề nghị thông báo tới các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc buôn bán, sử dụng các sản phẩm nêu trên, giám sát chặt chẽ quá trình thu hồi.