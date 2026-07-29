Du lịch của TP. Hà Nội vẫn đang có tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Trong tháng 7/2026, tổng lượng khách du lịch đến Thủ đô ước đạt 3,16 triệu lượt, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt gần 667 nghìn lượt, tăng trên 13%; khách du lịch nội địa đạt 2,5 triệu lượt, tăng gần 11%.

Tổng thu từ khách du lịch trong tháng ước đạt 12,3 nghìn tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đón khoảng 21,16 triệu lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 5,31 triệu lượt, tăng 25%; khách nội địa đạt 15,85 triệu lượt, tăng 11,9%.

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 86,47 nghìn tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2025, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến Hà Nội và sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch.

Song song với tăng trưởng về lượng khách, hệ thống cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch tiếp tục được duy trì, nâng cao chất lượng. Trong tháng 7/2026, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn ước đạt 58,19%, tăng 1,25 điểm % so với cùng kỳ năm 2025.

Hơn 5,3 triệu lượt khách quốc tế đến Hà Nội trong 7 tháng đầu năm

Trong tháng 7, Sở Du lịch đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá như xây dựng các chương trình xúc tiến tại Bắc Kinh (Trung Quốc), tham gia Hội chợ Công nghiệp Văn hóa và Du lịch Thiên Tân; tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch tại Sơn Tây; phối hợp tổ chức thành công Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026, thu hút gần 300.000 lượt khách tham quan và trải nghiệm…

Công tác tuyên truyền, đào tạo và chuyển đổi số cũng được triển khai đồng bộ. Sở Du lịch đã phối hợp đón các đoàn báo chí quốc tế khảo sát tại Hà Nội, xây dựng chương trình quảng bá trên kênh CNN; tổ chức truyền thông sự kiện đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu. Đồng thời, ngành Du lịch Thủ đô tổ chức các lớp cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên và tham gia nhiều nhiệm vụ về chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phát triển du lịch thông minh.

Trong tháng 8/2026, ngành Du lịch Hà Nội sẽ hoàn thiện Đề án phát triển du lịch với mục tiêu thu hút trên 12 triệu lượt khách quốc tế; tiếp tục phối hợp với các xã, phường phát triển du lịch địa phương; phát triển các sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn và du lịch cộng đồng.

Ngoài ra, ngành Du lịch Thủ đô sẽ tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Hà Nội tại Bắc Kinh và tham gia các hội chợ du lịch quốc tế; hoàn thành khảo sát phục vụ lập hồ sơ công nhận ba khu du lịch quốc gia gồm Ba Vì, quần thể Hương Sơn và khu vực hồ Hoàn Kiếm - phụ cận, khu phố cổ Hà Nội; tiếp tục triển khai các hoạt động phát triển du lịch tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong thời gian tới.

Thế Định