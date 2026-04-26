Quán phở Lý Quốc Sư ở phố Đinh Liệt

Ngày 23/4 vừa qua, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân đã dành thời gian đi dạo ở khu vực phố cổ Hà Nội và thưởng thức món phở bản địa thơm ngon.

Quán ăn mà họ ghé thăm là quán phở nằm ở số 40 phố Đinh Liệt.

Tại đây, vị nguyên thủ quốc gia Hàn Quốc và phu nhân lựa chọn ngồi ở bàn trong cùng. Còn phía ngoài là đoàn tuỳ tùng hơn 10 người.

Anh Thiều Văn Mùi - chủ quán phở tiết lộ, đoàn khách đặc biệt gọi 17 bát phở chín và 2 suất cơm rang dưa bò.

Biết nhiều người Hàn Quốc không ăn được rau mùi, trong quá trình chuẩn bị, chủ quán chủ động chỉ sử dụng hành lá thái nhỏ.

Theo quan sát của anh Mùi, Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân cho nhiều chanh và ớt vào tô rồi cầm đũa, chậm rãi thưởng thức. Họ liên tục nở nụ cười, gật đầu thể hiện sự hài lòng.

Nhà hàng trong biệt thự cổ ở Hàng Bè

Cách đây 1 năm, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân đã dành thời gian ngày cuối cùng để dùng bữa tại một nhà hàng tọa lạc ở số 48 phố Hàng Bè, Hà Nội.

Nhà hàng do ông Didier Corlou, đầu bếp người Pháp 73 tuổi, có niềm đam mê đặc biệt với ẩm thực Việt điều hành, nổi bật với các món truyền thống như bún chả, nem cuốn, bún riêu...

Ông Didier Corlou tiết lộ, bún riêu cua và rau muống xào tỏi là 2 trong số những món ăn thuần Việt được Tổng thống Pháp và phu nhân thưởng thức khi dùng bữa trưa tại nhà hàng này.

Nhà hàng nằm trong một căn biệt thự cổ được xây dựng từ năm 1928. Trải qua gần 1 thế kỷ, tòa nhà vẫn giữ gần như nguyên vẹn vẻ đẹp cổ kính, tinh tế mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp đầu thế kỷ 20.

Trước Tổng thống Pháp và phu nhân, nơi đây còn từng đón tiếp nhiều vị khách quý như cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel, cựu Thủ tướng Pháp Jean-Pierre Raffarin... hay CEO Apple Tim Cook.

Quán bún chả trên phố Lê Văn Hưu

Trong chuyến công du tới Việt Nam hồi tháng 5/2016, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tới một quán bún chả trên phố Lê Văn Hưu.

Tại đây, vị nguyên thủ quốc gia Mỹ gọi 2 suất bún chả và 2 chai bia, sau đó vui vẻ thưởng thức cùng đầu bếp quá cố Anthony Bourdain.

Bà Nguyễn Thị Liên – chủ quán bún chả từng tiết lộ, ngoài trải nghiệm tại chỗ, ông Obama còn mua thêm 4 suất để mang về khách sạn.

Đến nay, bộ bàn ghế mà vị lãnh đạo này từng ngồi vẫn được chủ quán đóng khung, lồng kính để trưng bày.

Tháng 6/2023, quán bún chả này cũng vinh dự được xướng tên trong top 70 nhà hàng/quán ăn được Michelin đề xuất (Michelin Selected).

Được biết, quán bún chả của gia đình bà Liên mở cửa được hơn 30 năm với công thức vẫn giữ nguyên, từ cách pha nước mắm tới bí quyết nướng chả... Chỉ có giá thành món ăn là thay đổi theo thị trường. Thực đơn của quán là bún chả ăn kèm nem rán, chả xiên.

