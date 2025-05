Ngày 2/5, Bộ Công an cho biết thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã kiểm tra toàn bộ hồ sơ giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4/9/2024 tại ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Vụ tai nạn khiến nữ sinh 14 tuổi đi xe đạp điện tử vong.

Sau kiểm tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an có căn cứ xác định hành vi của tài xế xe tải Nguyễn Văn Bảo Trung có dấu hiệu phạm tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo khoản 1 điều 260 Bộ luật Hình sự.

“Lúc bé Trân bị tai nạn giao thông mất, Phúc làm thuê tại công ty thạch cao ở TPHCM, vợ làm nội trợ. Vợ chồng Phúc có 4 người con. Bé gái Trân là con lớn. Từ khi con gái mất và cơ quan điều tra ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do "người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết", Phúc rất buồn và sốc.

Em tôi khi đó vừa phải đi làm thuê ở TPHCM, vừa gửi khởi đơn khiếu nại tới nhiều cơ quan chức năng nhưng bị bác đơn. Hơn 7 tháng trời, Phúc đi khiếu nại vụ tai nạn giao thông làm con gái mình tử vong nhưng vô vọng...”, chị gái ông Phúc nói.

Lật lại vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong

Vụ việc xảy ra vào sáng 4/9/2024, em T.N.X.N. (sinh năm 2010, ngụ xã Hựu Thạnh, Trà Ôn) chạy xe đạp điện trên tuyến tỉnh lộ 901 thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn. Lúc này, phía sau xe N. là em Nguyễn Ngọc Bảo Trân (sinh năm 2010 - con gái ông Phúc) chạy xe đạp điện chở theo bạn là L.M.N.

Khi đến đoạn Km08, đường tỉnh lộ 901, em N. phát hiện xe tải biển số BKS: 84C-102.77 của Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, ngụ tại xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) điều khiển theo hướng ngược lại, bật nhan bên trái và cho phương tiện vượt qua xe bán tải do anh N.V.M (sinh năm 1977, ngụ Hậu Lộc, Thanh Hóa) đậu cùng chiều phía trước dừng bên lề phải.

Khi đó, em N. cho xe dừng lại, cùng lúc xe đạp điện do bé Trân chạy từ phía sau lên va chạm với xe của bạn, ngã xuống đường, bị xe tải của Trung cán trúng, tử vong tại bệnh viện.

Hiện trường vụ tai nạn làm nữ sinh tử vong. Ảnh: E.X

Công an huyện Trà Ôn phối hợp liên ngành điều tra vụ tai nạn nhưng không thống nhất quan điểm.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn xác định lỗi chính do Trân không quan sát, không giữ khoảng cách, vi phạm khoản 23, điều 8, Luật giao thông đường bộ…

Còn VKSND và TAND huyện Trà Ôn cho rằng do Trung vượt xe không đảm bảo an toàn, là lỗi hoàn toàn. Em Trân không chú ý quan sát, là lỗi vi phạm hành chính.

Do ngành tư pháp huyện Trà Ôn không thống nhất quan điểm nên cơ quan CSĐT Công an huyện đã báo cáo xin ý kiến liên ngành tỉnh.

Sau đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã kết hợp với VKSND tỉnh, Phòng PC08 tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường, tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ.

Kết quả xác định lỗi chính gây ra vụ tai nạn là do bé Trân điều khiển xe đạp điện không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước liền kề...

Ngày 23/12/2024, Văn phòng Công an tỉnh Vĩnh Long có văn bản phúc đáp gửi Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn thông báo quan điểm của liên ngành Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và VKSND tỉnh về vụ việc trên.

Ngày 26/12/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn ra quyết định 760 về việc không khởi tố vụ án hình sự với lý do "người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết".

Ngày 7/1/2025, ông Phúc có đơn khiếu nại yêu cầu hủy quyết định không khởi tố vụ án số 760 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn.

Ông Phúc đề nghị cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn xác minh, điều tra nguyên nhân cái chết và lỗi của các bên trong vụ tai nạn giao thông, tiến hành khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật (nếu có).

Đến ngày 17/1/2025, VKSND huyện Trà Ôn đã ra quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 760 nói trên của cơ quan CSĐT Công an huyện.

Ngày 23/1/2025, Công an huyện Trà Ôn tiếp tục ra quyết định 73 về việc không khởi tố vụ án với lý do "không có sự việc phạm tội".

Ngày 7/2/2025, ông Phúc tiếp tục có đơn khiếu nại, nhưng sau đó bị VKSND huyện Trà Ôn bác.

Đến ngày 21/2/2025, ông Phúc tiếp tục có đơn gửi VKSND tỉnh Vĩnh Long khiếu nại về việc cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, do không có sự việc phạm tội là không khách quan, không đúng sự thật của vụ án.

Trong đơn, ông Phúc trình bày, thứ nhất, cháu T.N.X.N và L.M.N là người đi cùng với con gái mình là bé Trân thì lúc dựng lại hiện trường xe đạp của nạn nhân bị dời vị trí ra xa hơn so với lề đường bên phải hướng đi của xe đạp; còn xe tải dời ra giữa tim đường.

Thứ hai, sơ đồ hiện trường ngày 4/9/2024 khoảng cách chiều ngang của đuôi xe tải đến cột điện là 4,5-5m; sơ đồ hiện trường ngày 23/9/2024 khoảng cách chiều ngang của đuôi xe tải đến cột điện là khoảng 7- 7,5m nhưng không có tài liệu nào giải thích vấn đề này.

Thứ ba, Cơ quan CSĐT không xác định được tốc độ các xe làm sao có thể bỏ qua giả thiết tài xế T. có điều khiển xe đúng tốc độ quy định hay không.

Thứ tư, biên bản khám phương tiện thể hiện xe tải có vết nứt cản trước nhưng không nêu rõ cơ chế hình thành.

Thứ năm, không thu thập được dữ liệu hình ảnh vị trí xảy ra tai nạn, không có camera hành trình và người chứng kiến cần phải thực nghiệm để chứng minh.

Ông Phúc yêu cầu hủy quyết định giải quyết khiếu nại và hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 73, làm rõ nguyên nhân cái chết của con ông, khởi tố vụ án, khởi tố tài xế xe gây tai nạn.

Viện kiểm sát tỉnh bác đơn khiếu nại.

Ngày 14/3, ông Nguyễn Thanh Trúc, Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long ra quyết định giải khiếu nại của ông Phúc.

Theo đó, VKSND tỉnh Vĩnh Long đã bác đơn khiếu nại, giữ nguyên quyết định giải quyết khiếu nại số 02 ngày 10/2 của Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn đối với quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 73 ngày 23/1 của Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện.

Cụ thể, sau khi nguyên cứu hồ sơ, tài liệu liên quan đến giải quyết khiếu nại của VKSND huyện Trà Ôn và thẩm tra kết quả giải quyết cho rằng:

Thứ nhất, ông Phúc không cung cấp được tài liệu chứng minh lời trình bày của cháu T.N.X.N và L.M.N là người đi cùng với bé Trân như nội dung đơn đã nêu. Nhưng theo biên bản khám nghiệm hiện trường ngày 4/9 và 23/9/2024, cơ quan CSĐT Công huyện Trà Ôn đã ghi nhận đầy đủ vị trí các xe, nạn nhân, vết cày để lại tại hiện trường có chứng kiến của nhiều người trong đó có cháu X.N và M.N…

Thứ hai, biên bản khám nghiệm hiện trường ngày 4/9 và 23/9/2024, không ghi nhận khoảng cách vị trí như ông Phúc đã nêu, do sau khi phát hiện vụ va chạm giao thông xảy ra, cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn tiến hành khám nghiệm hiện trường ngay. Lúc đó ô tô biển số 61C-567.14 đã di chuyển khỏi hiện trường nên ngày 23/9/2024 Công an huyện lập biên bản khám nghiệm và ghi nhận thêm vị trí xe nói trên đang đậu trước khi xảy ra vụ va chạm giao thông.

Thứ ba, kết thúc thời gian giải quyết nguồn tin nhưng cơ quan CSĐT không thu thập được chứng cứ, tài liệu để xác định được tốc độ của xe 84C-102.77 nên không kết luận là phù hợp với quy định của pháp luật.

Thứ tư, biên bản khám phương tiện xe biển số 84C-102.77 không thể hiện có vết nứt của cản trước.

Thứ năm, vụ va chạm giao thông trên có nhiều người chứng kiến và trong quá trình thụ lý giải quyết nguồn tin cơ quan CSĐT đã ghi lời khai những người chứng kiến, khám nghiệm hiện trường thu thập dấu vết để lại tại hiện trường, khám phương tiện… đủ cơ sở để kết luận nên không nhất thiết cần phải thực nghiệm.