Solar For All là chương trình tài trợ do EPA khởi xướng vào tháng 6 năm 2023. Mục tiêu của chương trình là giúp hàng triệu hộ gia đình thu nhập thấp tiếp cận năng lượng mặt trời sạch, bền vững và giá cả phải chăng. Chương trình cung cấp tài trợ cho các tiểu bang, vùng lãnh thổ và các tổ chức phi lợi nhuận.

Theo The New York Times, dự kiến trong tuần này, EPA sẽ soạn thảo và gửi thư chấm dứt trợ cấp tới các cơ quan và nhóm đã nhận tiền.

Hãng nghiên cứu Atlas Public Policy cho biết, đến nay chỉ có 53 triệu USD trong tổng số 7 tỷ USD đã được giải ngân và sử dụng.

Theo EPA, các dự án năng lượng mặt trời được tài trợ sẽ phục vụ 900.000 hộ gia đình, giúp mỗi hộ tiết kiệm trung bình khoảng 400 USD mỗi năm, tương đương 33 USD mỗi tháng, trên hóa đơn điện. Tổng mức tiết kiệm cho các hộ dự kiến trên 350 triệu USD mỗi năm và chương trình sẽ đem lại hơn 8 tỷ USD tiết kiệm tích lũy trong vòng đời 25 năm tiêu chuẩn của một dự án điện mặt trời.

EPA dự định rút lại 7 tỷ USD vốn trợ cấp "Solar For All". Ảnh: Kindel Media

"Năng lượng mặt trời rẻ hơn, sạch hơn và đáng tin cậy hơn so với nhiên liệu hóa thạch. Việc thu hồi các khoản trợ cấp này, có nghĩa, Donald Trump đang tước đi của những cộng đồng dễ chịu thiệt thòi nhất một nguồn lực vốn có thể giúp giảm bớt gánh nặng tài chính và cải thiện chất lượng cuộc sống của họ", ông Patrick Drupp, Giám đốc chính sách của Sierra Club, bày tỏ quan điểm.

Trên quy mô khu vực và toàn quốc, việc cắt giảm nguồn vốn từ Solar For All dự kiến sẽ dẫn đến mất việc làm và tăng giá điện. Chẳng hạn, tại miền Nam nước Mỹ, gần 5 triệu hộ gia đình đang phải chịu chi phí sinh hoạt cao, theo Trung tâm Luật Môi trường phía Nam (Southern Environmental Law Center).

Các chương trình điện mặt trời mái nhà cộng đồng được tài trợ bởi chương trình này vốn đang giúp giảm bớt gánh nặng đó với mức tiết kiệm hóa đơn điện được đảm bảo 20% cho các hộ tham gia.

EPA ước tính các dự án điện mặt trời dân dụng và phục vụ cộng đồng sẽ giảm hoặc tránh phát thải được hơn 30 triệu tấn CO2 tương đương. Con số này tương đương lượng khí thải của hơn 7 triệu ô tô khách thông thường.

EPA cũng cho hay, các chương trình được tài trợ bởi Solar For All dự kiến sẽ triển khai và giải phóng hơn 4 GW năng lượng mặt trời phân tán hoàn toàn cho các cộng đồng có thu nhập thấp. Hơn nữa, những chương trình này đồng thời tạo ra hàng trăm nghìn việc làm trên khắp cả nước trong vòng 5 năm tới.

Các đơn vị nhận trợ cấp từ Solar For All cam kết áp dụng các tiêu chuẩn lao động theo Đạo luật Davis-Bacon và Đạo luật Build America, Buy America cho các chương trình của họ.

"Nếu các lãnh đạo trong chính quyền Trump tiếp tục với nỗ lực bất hợp pháp này nhằm tước đi nguồn tài trợ quan trọng từ các cộng đồng trên khắp nước Mỹ, chúng tôi sẽ kiện họ ra tòa", bà Kym Meyer - Giám đốc tranh tụng của Southern Environmental Law Center, nói.

Vị này nhấn mạnh: "Chúng tôi đã chứng kiến lợi ích to lớn mà chương trình này mang lại và không để nó bị tước mất chỉ để phục vụ mục đích chính trị".

Một phát ngôn viên của EPA nói với The New York Times rằng "chưa có quyết định cuối cùng" về các khoản trợ cấp và cơ quan "đang làm việc để đảm bảo ý định của Quốc hội được thực hiện đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật".

Theo PV