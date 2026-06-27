Thông tin tuyển dụng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người hài hước đặt câu hỏi: “Đây là tuyển nhân viên thời vụ hay đang tuyển… thần tiên?”.

Theo báo chí Trung Quốc, khu du lịch Điệp Vũ Thanh Giang, Địa Tâm Cốc ở Hồ Bắc vừa công bố tuyển 12 thực tập sinh mùa hè trên toàn quốc, với tổng ngân sách tiền lương lên tới 100.000 NDT (khoảng 386,5 triệu đồng) cho thời gian làm việc 10 ngày, trang QQ đưa tin.

Chỉ sau ngày đầu tiên mở đăng ký, số lượng hồ sơ trực tuyến đã vượt quá 700 người, trong đó có nhiều ứng viên là nghiên cứu sinh đến từ các trường đại học hàng đầu Trung Quốc.

Các vị trí tuyển dụng lần này khá đặc biệt, gồm 5 nhóm công việc chính: nhân vật tương tác NPC, sáng tạo nội dung, hướng dẫn thuyết minh, nhiếp ảnh du lịch và các vị trí dịch vụ hỗ trợ.

Nhiều khu du lịch đang đổi mới cách thu hút khách du lịch, đưa ra nhiều vị trí tuyển dụng hấp dẫn. Ảnh: QQ

Trong đó, vị trí nhân vật tương tác thu hút nhiều sự chú ý nhất. Người trúng tuyển sẽ hóa thân thành các nhân vật trong khu du lịch, tương tác trực tiếp với khách tham quan, bao gồm các vai như “tiên nữ rải hoa”, “người nguyên thủy”, đồng thời phối hợp quay video, hình ảnh quảng bá.

Vị trí sáng tạo nội dung yêu cầu ứng viên có khả năng xây dựng ý tưởng, tổ chức hoạt động; vị trí nhiếp ảnh gia du lịch yêu cầu tự chuẩn bị thiết bị; còn nhóm dịch vụ phụ trách các công việc như bán hàng, kiểm tra an toàn, hỗ trợ vận hành.

Ông Hướng Kim, người phụ trách khu du lịch, cho biết việc tuyển dụng sinh viên trẻ nhằm đưa góc nhìn mới của thế hệ Gen Z vào hoạt động vận hành và quảng bá điểm đến.

“Những ý tưởng sáng tạo có giá trị rất lớn. Khu du lịch cần cách nhìn và cách thể hiện của người trẻ”, ông nói.

Không chỉ riêng Hồ Bắc, thời gian gần đây nhiều điểm du lịch tại Trung Quốc cũng liên tục tung ra các chương trình tuyển dụng sáng tạo để thu hút người trẻ.

Các chuyên gia trong ngành nhận định, khi những khu du lịch ngày càng khó tạo khác biệt chỉ bằng cảnh quan và cơ sở vật chất, yếu tố quyết định đang chuyển sang nội dung sáng tạo, trải nghiệm tương tác và khả năng lan truyền trên mạng xã hội.

Việc mời gọi sinh viên tham gia xây dựng ý tưởng, hóa thân thành nhân vật và quảng bá điểm đến đang trở thành xu hướng mới để các khu du lịch tiếp cận thế hệ khách hàng trẻ.