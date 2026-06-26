Cây cổ thụ 300 năm tuổi, tán dang rộng. Ảnh: Marcin Kopji/Treeoftheyear

Giữa công viên lịch sử tại ngôi làng Dalkow thuộc vùng Hạ Silesia của Ba Lan, một cây dẻ gai đỏ đã trở thành biểu tượng của sự gắn kết cộng đồng và niềm hy vọng.

Được người dân địa phương gọi là “Heart of the Dalkowskie Hills” (tạm dịch: Trái tim của đồi Dalkowskie), cây cổ thụ khoảng 300 năm tuổi này từng được bình chọn là Cây của năm châu Âu 2025, theo Tvpworld.

Không chỉ nổi bật bởi kích thước đồ sộ và tuổi đời hàng thế kỷ, cây dẻ gai còn mang một màu lá đỏ tím đặc trưng.

Theo người dân địa phương, cái tên “Trái tim của đồi Dalkowskie” xuất phát từ 3 lý do. Cây nằm ở trung tâm vùng đồi Dalkowskie, màu lá gợi liên tưởng đến hình ảnh trái tim, và quan trọng hơn cả, nơi đây từ lâu đã trở thành điểm gặp gỡ của cộng đồng.

Dưới tán cây rộng lớn, nhiều sự kiện được tổ chức. Ảnh: Marcin Kopji/Treeoftheyear

Dưới tán cây rộng lớn, nhiều hoạt động văn hóa và xã hội đã được tổ chức, từ các buổi hòa nhạc ngoài trời, câu lạc bộ đọc sách cho đến các thánh lễ tôn giáo.

Hơn 5.000 người đã tham gia các chương trình làm vườn và liệu pháp rừng được tổ chức quanh cây, biến nơi đây thành một không gian kết nối giữa con người với thiên nhiên.

Một trong những nét độc đáo nhất của cây là hốc tự nhiên trên thân. Du khách thường ném những hạt đậu phộng vào hốc cây khi thầm ước một điều gì đó, với niềm tin rằng “trái tim” cổ thụ này sẽ giúp những ước nguyện trở thành hiện thực.

Sau 3 thế kỷ tồn tại, cây dẻ gai già nua vẫn tiếp tục đứng vững giữa công viên lịch sử Dalków. Với người dân nơi đây, đó không đơn thuần là một cái cây, mà là nhân chứng sống của thời gian, là nơi lưu giữ những câu chuyện, những điều ước và niềm tin được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Mới đây, tháng 5/2026, một cây con "hậu duệ" của cây dẻ gai 300 tuổi này đã được trồng tại công viên. Cây con này tự mọc từ hạt của cây mẹ vào năm 2024. Sau khi được phát hiện, chăm sóc trong chậu suốt 2 năm, mới đây cây được chính thức trồng xuống đất.