Một sự việc hy hữu vừa xảy ra tại huyện Xương Ninh, thành phố Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), khi một người đàn ông 58 tuổi phải trải qua hơn 10 ngày điều trị căng thẳng vì bị rắn độc cắn.

Theo đó, chiều tối ngày 29/5, một con rắn dài khoảng 1,5m bất ngờ bò vào bồn hoa trước nhà người cháu của ông Lý (tên nhân vật đã được thay đổi) tại thôn Chu Nhai, huyện Xương Ninh, trang QQ đưa tin.

Nghe tiếng cháu hoảng hốt, ông Lý chạy tới kiểm tra. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm tiếp xúc với rắn, ông cho rằng đây chỉ là một con “rắn mè”, cách gọi dân gian tại địa phương dành cho một số loài rắn được cho là không độc.

Tự tin vào khả năng của mình, ông nói với cháu: “Đừng sợ, để chú bắt cho”.

Sau đó, ông Lý từ từ tiến lại gần, nhanh chóng dùng tay không chộp lấy phần gần đầu con rắn. Tuy nhiên, ngay khi bị khống chế, con rắn bất ngờ quay đầu và cắn mạnh vào ngón trỏ bàn tay trái của ông.

Ông Lý dùng tay không bắt rắn. Ảnh: QQ

Điều bất thường là vết cắn rất nhỏ, cảm giác đau không rõ rệt. Nghĩ rằng không có chuyện gì nghiêm trọng, ông Lý thậm chí còn lấy điện thoại chụp ảnh cùng con rắn. Sau đó, ông thả con rắn về tự nhiên vì cho rằng “nó cũng là một sinh mạng”.

Nhưng ông không biết rằng, con rắn mình vừa bắt lại là rắn hổ mang Tây Nam cực độc. Nửa giờ sau, độc tố phát tác, ông Lý rơi vào hôn mê. Khoảng 30 phút sau, ngón tay bị cắn bắt đầu đau dữ dội, vết thương sưng lên nhanh chóng.

“Tôi thấy từng cơn đau nhói xuyên thấu, lúc đó mới nhận ra có thể mình đã bị rắn độc cắn”, ông Lý kể lại.

Gia đình lập tức đưa ông đến cơ sở y tế gần nhất, nhưng do điều kiện hạn chế, bệnh nhân được khuyến cáo chuyển gấp lên Bệnh viện Nhân dân thành phố Bảo Sơn. Trên đường đi, tình trạng của ông xấu đi nhanh chóng.

Cánh tay sưng tấy, cơn đau tăng dần. Nọc độc đã ảnh hưởng đến hệ thần kinh khiến ông bắt đầu lơ mơ, mí mắt sụp xuống, buồn ngủ liên tục. Khi đến bệnh viện, sau hơn 4 tiếng kể từ lúc bị cắn, ông Lý gần như rơi vào trạng thái hôn mê, gọi hỏi không còn phản ứng.

Các bác sĩ xác định đây là dấu hiệu điển hình của ngộ độc độc tố thần kinh, loại độc có thể gây liệt cơ hô hấp, dẫn tới suy hô hấp và tử vong nếu không được xử lý kịp thời. Bệnh viện huy động nhiều chuyên khoa, chạy đua cứu sống bệnh nhân.

Tuy nhiên, nọc độc diễn biến nhanh hơn dự kiến. Ông Lý nhanh chóng rơi vào hôn mê sâu, nhịp thở suy yếu, nguy cơ ngừng thở luôn hiện hữu.

Bệnh viện lập tức kích hoạt cơ chế hội chẩn đa chuyên khoa với sự tham gia của các bác sĩ cấp cứu, ngoại khoa, huyết học và ICU. Qua hình ảnh do người thân cung cấp, chuyên gia xác định con rắn gây tai nạn là rắn hổ mang Tây Nam.

Đáng chú ý, loại rắn này tại khu vực Bảo Sơn thường gây độc tế bào, khiến vết thương đau dữ dội và hoại tử. Tuy nhiên, trường hợp của ông Lý lại đặc biệt hơn khi bị nhiễm độc thần kinh, dạng hiếm gặp nhưng nguy hiểm hơn rất nhiều.

Sau 4 lần cấp cứu, người đàn ông thoát cửa tử. Trong hơn 10 ngày điều trị, bệnh tình của ông Lý liên tục diễn biến phức tạp.

Các bác sĩ cho biết, đây là một trong những ca rắn độc gây độc thần kinh nguy hiểm, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều chuyên khoa từ nhận diện loài rắn, xử lý vết thương đến kiểm soát hô hấp và chống độc.

Ngày 11/6, ông Lý hồi phục và xuất viện. Đến ngày 24/6, khi quay lại tái khám, vết thương đã hồi phục tốt, ông có thể sinh hoạt và làm việc bình thường.

Nắm tay bác sĩ, ông xúc động nói: “Tôi thực sự cảm ơn mọi người. Sau lần này, nếu gặp rắn nữa, tôi tuyệt đối không dám dùng tay bắt”.