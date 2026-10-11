Giải bóng rổ trẻ dành cho các trường THPT, CLB, học viện... khu vực Hà Nội thu hút sự tham gia của 76 đội bóng.

Sáng 11/10, tại Nhà thi đấu Tương Mai (Hà Nội), giải bóng rổ trẻ VnExpress Cup Ziaja 2026 - Khu vực Hà Nội chính thức khai mạc. Giải năm nay thu hút sự tham gia của 76 đội bóng trên địa bàn thành phố.

Bước sang mùa giải thứ ba, giải lần đầu tổ chức song song hai nội dung 5x5 và 3x3. Việc bổ sung thể thức 3x3 đánh dấu bước mở rộng về quy mô và đối tượng tham dự, mang đến thêm cơ hội thi đấu cho các VĐV trẻ đang tập luyện trong nhiều môi trường khác nhau.

Sân chơi bổ ích với các bạn trẻ Thủ đô. Ảnh: T.T

VYB 5x5 Championship tiếp tục dành cho các đội tuyển bóng rổ trường THPT trên địa bàn Hà Nội, quy tụ 36 đội, gồm 24 đội nam và 12 đội nữ. VYB 3x3 Festival dành cho các VĐV trẻ đến từ CLB, học viện, trung tâm đào tạo và cộng đồng bóng rổ, quy tụ 40 đội tham dự, gồm 24 đội nam (16 đội U18, 8 đội Pro) và 16 đội nữ (8 đội U18, 8 đội Pro).

Giải đấu kết thúc vào ngày 29/11. Tổng giá trị giải thưởng của giải là 264 triệu đồng.