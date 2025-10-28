Trong bối cảnh AI, dữ liệu và an toàn số đang trở thành trọng tâm của kinh tế số, CMC Telecom nổi lên như một hình mẫu doanh nghiệp công nghệ Việt tiên phong kiến tạo năng lực bảo mật thế hệ mới.

Ảnh 1: 8 giải thưởng quốc tế đánh dấu bước ngoặt chiến lược của CMC Telecom trong kỷ nguyên an ninh mạng AI

Khi an ninh mạng bước vào kỷ nguyên AI

Ngày nay, thế giới đang chuyển sang mô hình AI-driven security - nơi hệ thống tự học, tự phản ứng và dự đoán được mối đe dọa trước khi chúng xảy ra.

Tại Việt Nam, CMC Telecom là nhà cung cấp hạ tầng số đã sớm đưa AI vào lõi vận hành an ninh mạng một cách sáng tạo. Điều này thể hiện rõ qua việc CMC Telecom được cộng đồng Cybersecurity Insiders (Hoa Kỳ) ghi nhận và trao các hạng mục như AI SecOps, MDR (Managed Detection & Response), Cybersecurity Innovator of the Year tại Cybersecurity Excellence Awards 2025.

Sự công nhận từ hội đồng chuyên môn quốc tế cho thấy CMC Telecom không chỉ vận hành hạ tầng bảo mật, mà còn đang định hình cách thức doanh nghiệp phòng vệ toàn diện hơn, thông minh hơn, chủ động hơn và tự động hơn.

“AI giúp rút ngắn thời gian phát hiện và xử lý sự cố từ hàng giờ xuống chỉ còn vài phút. Quan trọng hơn, nó giúp chúng tôi chuyển từ phản ứng sang dự đoán”, đại diện chuyên gia bảo mật từ CMC Telecom chia sẻ.

Từ nhà vận hành hạ tầng đến nhà sáng tạo nền tảng an ninh số

CMC Telecom không chỉ vận hành các dịch vụ bảo mật mà còn tự phát triển nền tảng bảo mật tích hợp, được công nhận tại Mỹ với giải Security Platform và Cloud Security.

Nền tảng CCSP - CMC Comprehensive Security Platform do CMC Telecom xây dựng cho phép tích hợp giám sát, phát hiện, cảnh báo và phản ứng tự động với các mối đe dọa trong toàn bộ môi trường CNTT - từ hạ tầng vật lý đến đám mây.

Đây chính là điểm khác biệt của CMC Telecom so với phần lớn nhà cung cấp dịch vụ MSSP tại châu Á: vừa làm chủ công nghệ, vừa vận hành trực tiếp hạ tầng.

Sự kết hợp giữa năng lực vận hành và năng lực sáng tạo giải pháp giúp CMC Telecom tạo nên “chuỗi bảo mật khép kín” - một lợi thế mà không nhiều doanh nghiệp trong khu vực có được.

Được biết, nền tảng CCSP của CMC Telecom đang trong giai đoạn beta và chính thức ra mắt vào đầu 2026.

Dấu ấn từ những đội ngũ chuyên gia toàn cầu hóa

CMC Telecom đã xây dựng đội ngũ chuyên gia bảo mật được quốc tế công nhận - với các chứng chỉ như CREST CRT, OSCP, OSWE, CISM, CRISC, CEH, CHFI, CPTS, cùng kinh nghiệm thực chiến tại hơn 3.000 hệ thống doanh nghiệp.

Đội ngũ của CMC Telecom chính là các chuyên gia bảo mật đứng phía sau những giải thưởng như Pentest Team of the Year và Best Managed Security Service Provider (MSSP). Họ không chỉ vận hành, mà còn nghiên cứu, thử nghiệm và phát hiện hơn 300 lỗ hổng bảo mật, được ghi nhận trên Hall of Fame của Apple.

“Chúng tôi không chỉ bảo vệ hệ thống - chúng tôi học hỏi từ từng mối đe dọa để giúp khách hàng trưởng thành hơn về an ninh mạng”, một chuyên gia Red Team của CMC Telecom chia sẻ.

Đứng sau những giải thưởng lớn CMC Telecom là đội ngũ chuyên gia bảo mật dày dặn kinh nghiệm được quốc tế công nhận

“Your Digital Safety - Our DNA” - Tư duy lấy bảo mật làm bản sắc

Khác với nhiều doanh nghiệp xem bảo mật là dịch vụ đi kèm, CMC Telecom coi an toàn thông tin là DNA, bộ gene của mọi hoạt động. Triết lý “Your Digital Safety - Our DNA” được thể hiện xuyên suốt trong từng sản phẩm - từ CMC Cloud, CMC Data Center đến hệ thống vận hành an ninh COC - Comprehensive Operation Center, trung tâm vận hành toàn diện đầu tiên tại Việt Nam tích hợp Network - Data Center - Cloud - Cyber Security - Managed Services.

Triết lý này giúp CMC Telecom xây dựng niềm tin với khách hàng trong các lĩnh vực khắt khe nhất như tài chính, ngân hàng, viễn thông, chính phủ điện tử - những nơi an toàn dữ liệu đồng nghĩa với sự tồn tại của doanh nghiệp.

An ninh mạng - lợi thế cạnh tranh của kỷ nguyên số

Trong thập kỷ tới, an ninh mạng sẽ không chỉ là tấm khiên bảo vệ mà còn là năng lực cạnh tranh cốt lõi của mọi doanh nghiệp. CMC Telecom đang hướng đến mô hình “Security as a DNA” - nơi bảo mật không còn là lớp bao quanh, mà được thiết kế sẵn trong từng tầng công nghệ, từng dòng dữ liệu và từng thao tác người dùng.

Với ba chứng chỉ CREST quốc tế (Pentest, SOC, Vulnerability Assessment), hệ sinh thái CCSP - CCSS, cùng 8 giải thưởng từ Hoa Kỳ, CMC Telecom đang chứng minh rằng doanh nghiệp Việt có khả năng định hình chuẩn mực bảo mật quốc tế.

“Chúng tôi không chỉ muốn là người giám sát hệ thống, mà muốn trở thành người bạn đồng hành trong hành trình bảo vệ dữ liệu và niềm tin số của doanh nghiệp Việt”, đại diện CMC Telecom nhấn mạnh.

Cybersecurity Excellence Awards là giải thưởng uy tín toàn cầu do Cybersecurity Insiders (Hoa Kỳ) có mạng lưới chuyên gia lớn nhất thế giới trong lĩnh vực bảo mật tổ chức. Mỗi năm, giải thưởng thu hút hàng trăm đề cử từ các tập đoàn hàng đầu như Palo Alto Networks, IBM Security, CrowdStrike, Fortinet, Splunk, Tenable Sentinel, AT&T Business, Proofpoint, Imperva, VMware… Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt ấy, việc một doanh nghiệp Việt như CMC Telecom giành tới 8 giải thưởng là minh chứng rõ ràng cho năng lực hội nhập quốc tế của ngành an ninh mạng Việt Nam.

Thúy Ngà