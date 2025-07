Trước đó, khoảng 15h ngày 8/7, khi vợ chồng chị N.T.L. (trú xã Mai Sơn, Sơn La) đi làm nương, để hai con gái nhỏ là cháu N.T.A. (9 tuổi) và N.B.N (5 tuổi) ở nhà.

Thời điểm này, một đối tượng lạ mặt đã đến nhà, tự xưng là người chữa bệnh cho cháu A. từ nhỏ. Đối tượng đã lợi dụng sự vắng mặt của người lớn để yêu cầu kiểm tra bộ phận sinh dục của cháu A. và thực hiện hành vi giao cấu rồi bỏ trốn.

Khi vợ chồng chị L. về và được cháu A. kể lại sự việc, họ đã trình báo Công an xã Mai Sơn.

Đối tượng Lê Văn Thiệu tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Sơn La

Nhận thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì xác lập chuyên án. Lực lượng công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Công an các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An để truy vết, truy xét đối tượng.

Rạng sáng 16/7, chuyên án đã được phá thành công. Lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ Lê Văn Thiệu.

Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Thiệu đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.