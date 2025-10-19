Ngày 19/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản.

Nhóm đối tượng gồm: Phan Tấn Điền, Nguyễn Hữu Khánh, Nguyễn Thái An, Nguyễn Trường Sơn, Phạm Minh Phương, Phạm Minh Nhật, N.T.A.T. và Đ.H.T. (từ 15-21 tuổi, cùng trú TP Cần Thơ).

Nhóm 8 đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: N.T

Trước đó, ngày 14/10, N.T.Đ. (17 tuổi, ngụ xã An Châu, tỉnh An Giang) đến cơ quan công an trình báo việc bị cướp xe máy.

Cụ thể, khoảng 23h ngày 12/10, trong lúc đang xem đua xe tại tuyến tránh quốc lộ 91 (thuộc xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang), Đ. bị một nhóm người đi trên nhiều xe máy, xưng là công an, yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Sau đó, nhóm người lấy xe máy mang BKS 67AC-021.xx của Đ. chạy về hướng Châu Đốc.

Xét thấy sự manh động, nguy hiểm của các đối tượng, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xuống hiện trường, phối hợp với Công an xã Bình Mỹ tiến hành truy xét nhóm người gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau chưa đầy 48 giờ, lực lượng chức năng đã bắt giữ nhóm đối tượng khi đang lẩn trốn tại TP Cần Thơ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai, vào khoảng thời gian trên, nhóm đang trên đường đến Miếu Bà ở phường Châu Đốc để cúng. Khi đến tuyến tránh quốc lộ 91, gặp một số thanh niên đang tụ tập đua xe, nẹt bô khiêu khích nên nhóm này quay lại rượt đuổi nhằm trả đũa.

Nhóm đối tượng đuổi kịp Đ. khi anh đang bỏ chạy; hăm dọa và chiếm đoạt chiếc xe của nạn nhân rồi nhanh chóng chạy về khu dân cư gần đó. Sau đó, nhóm này tháo rời xe vừa cướp được thành nhiều bộ phận rồi mang về TP Cần Thơ.