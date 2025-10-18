Ngày 18/10, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Lê Thanh Hoàng (24 tuổi, ngụ phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Hoàng được biết đến là một TikToker chuyên review ẩm thực, với kênh cá nhân thu hút gần 100.000 người theo dõi.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 2h40 ngày 5/8, Hoàng điều khiển ô tô 4 chỗ chở theo anh Sầm Hoàng T. (22 tuổi, ở phường Rạch Giá, An Giang) và Nguyễn Phước D. (22 tuổi, ngụ xã Cù Lao Giêng, An Giang) lưu thông trên Quốc lộ 1, hướng từ TP Cần Thơ về Vĩnh Long.

Khi đến đoạn gần cổng Khu công nghiệp Hòa Phú (xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long), ô tô của Hoàng va chạm vào phía sau xe thu gom rác do tài xế T.N.T. (36 tuổi, ngụ xã Trung Thành) điều khiển, đang đậu sát lề bên phải, hướng Cần Thơ đi Vĩnh Long.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: T.X

Cú va chạm mạnh khiến anh Sầm Hoàng T. và anh Nguyễn Phước D. tử vong tại chỗ. Hoàng bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Làm việc với cơ quan công an, nam TikToker thừa nhận trước khi gây ra vụ tai nạn, Hoàng cùng với nhóm bạn có sử dụng rượu, bia tại TP Cần Thơ. Sau đó Hoàng điều khiển ô tô về Vĩnh Long, khi đến địa điểm trên thì ngủ gật nên xảy ra tai nạn.