Tối 17/3, Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) cho biết, đơn vị này vừa thực hiện thành công ca vi phẫu nối liền 4 ngón tay đứt lìa hoàn toàn cho bệnh nhân L.C.Q (64 tuổi), bị tai nạn lao động liên quan đến máy cắt giấy.

Theo đó, ông Q. nhập viện vào chiều 16/3 trong tình trạng đứt lìa hoàn toàn các ngón II, III, IV và V bàn tay phải. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định đây là ca bệnh có mức độ phức tạp cao khi vị trí đứt nằm tại khớp liên đốt gần và đốt xa, kèm theo mô mềm bị dập nát nghiêm trọng.

Nam bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá lâu năm và tuổi cao nên làm gia tăng đáng kể nguy cơ tắc mạch sau phẫu thuật. Tối cùng ngày, ê-kíp bắt đầu cuộc phẫu thuật từ 18h và làm việc xuyên suốt đến 2h sáng 17/3 (tổng cộng 8 giờ liên tục).

Hình chụp X-quang bàn tay của bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Quá trình phẫu thuật gặp nhiều trở ngại do mạch máu đầu xa rất nhỏ và bị dập nát nhiều, đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác tuyệt đối trong từng thao tác để bảo tồn thành công các mạch máu. Các bác sĩ lần lượt thực hiện cố định xương, nối mạch máu, nối thần kinh, nối gân gấp và gân duỗi cho từng ngón tay.

Chia sẻ về kết quả sau phẫu thuật, BS.CKII Nguyễn Cao Viễn, Phó Trưởng khoa Ngoại Chấn thương - Chỉnh hình cho biết: "Hiện tại, các ngón tay đã hồng hào, tưới máu tốt. Chúng tôi kỳ vọng người bệnh sẽ sớm hồi phục để có thể tiếp tục tập vật lý trị liệu, nhằm nhanh chóng phục hồi chức năng vận động của các ngón tay".

Các bác sĩ khuyến cáo người dân khi gặp trường hợp đứt lìa chi, cần rửa sơ qua nước sạch, quấn bằng gạc sạch, cho vào túi ni lông buộc kín rồi đặt vào thùng đá để bảo quản khi vận chuyển đến cơ sở y tế. Người dân lưu ý tuyệt đối không để chi đứt lìa tiếp xúc trực tiếp với đá vì có thể gây bỏng mạch máu, ảnh hưởng đến quá trình khâu nối và dẫn đến thất bại của ca phẫu thuật.