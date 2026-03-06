Liên quan vụ “sà lan tông cầu Ghềnh khiến nhiều người đi xe máy té ngã”, chiều 6/3, đại diện Bệnh viện Thuận Mỹ ITO Đồng Nai cho biết đơn vị đã tiếp nhận 2 nạn nhân bị thương trong vụ việc xảy ra vào trưa cùng ngày.

Ông Lường Công T. đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: T.P

Theo thông tin từ bệnh viện, ngay sau khi xảy ra va chạm, một số người dân đã nhanh chóng hỗ trợ đưa các nạn nhân bị thương đến cơ sở y tế cấp cứu.

Thời điểm xảy ra sự cố, nhiều người đang lưu thông qua cầu bất ngờ cảm nhận cầu rung lắc, một số xe máy mất thăng bằng và người điều khiển bị té ngã.

Trong số các nạn nhân được đưa đến bệnh viện, bà Lê Thị Ngọc H. (SN 1968) nhập viện trong tình trạng tổn thương nông nhiều vùng trên cơ thể, được xác định là chấn thương phần mềm do va đập khi ngã xuống mặt cầu.

Sau khi được các bác sĩ thăm khám, xử lý vết thương và theo dõi, sức khỏe của bệnh nhân cơ bản đã ổn định.

Nạn nhân còn lại là ông Lường Công T. (SN 1959) bị chấn thương nặng hơn, với chẩn đoán chấn thương phần mềm nhiều vùng trên cơ thể, gãy trật hở ngón 5 bàn tay trái và gãy hở xương bánh chè trái.

Bác sĩ Hoàng Hữu Huynh, Khoa Chấn thương chỉnh hình cho biết, trường hợp của bênh nhân T. cần được phẫu thuật bằng phương pháp kết hợp xương nhằm tái tạo lại diện khớp, cố định vùng xương gãy và đảm bảo độ vững chắc để phục hồi chức năng vận động sau này.

Như VietNamNet đưa tin, khoảng 10h15 cùng ngày, một sà lan chở hàng trên sông Đồng Nai va chạm vào gầm cầu Ghềnh (phường Biên Hòa, Đồng Nai) khiến khu vực này bị gián đoạn giao thông. Cú va chạm làm cầu rung lắc mạnh, nhiều người đi xe máy mất thăng bằng, té ngã và bị thương. Sự cố cũng làm lan can cầu hư hỏng, tuyến đường sắt trên cầu bị xô lệch.