Ngày 17/3, đại diện Bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Đồn (Quảng Ninh) cho biết, các bác sĩ tại đây đã kích hoạt báo động đỏ liên viện, kịp thời cấp cứu và phẫu thuật cứu sống một bệnh nhân vỡ thận, sốc mất máu nặng.

Anh B.Đ.P (33 tuổi, trú tại xã Quảng Hà) được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Móng Cái - Cơ sở 2 lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh với chẩn đoán vỡ thận. Khi đi qua khu vực Vân Đồn trên cao tốc, tình trạng anh P. đột ngột diễn biến nặng: kích thích, vật vã, da niêm mạc nhợt nhạt - những dấu hiệu điển hình của sốc mất máu. Ngay lập tức, bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Đồn để xử trí khẩn cấp.

Bác sĩ mổ cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Tại đây, các bác sĩ ghi nhận anh P. vỡ thận gây sốc mất máu nặng, cần phẫu thuật cấp cứu ngay nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Anh P. mang nhóm máu B cần truyền gấp nhưng nguồn máu từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh chưa thể điều chuyển tới. Các nhân viên y tế đã chủ động hiến máu tại chỗ để truyền cho người bệnh.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Huy Toàn - Trưởng khoa Ngoại - Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng của bệnh viện đã hiến máu cho anh P. và ngay sau đó tham gia ê-kíp phẫu thuật.

Sau hơn 3 giờ mổ, bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc hậu phẫu tại bệnh viện.

Theo bác sĩ Toàn, vỡ thận là chấn thương đặc biệt nguy hiểm, nhất là khi gây xuất huyết nội và sốc mất máu. Nếu không được cấp cứu và phẫu thuật kịp thời trong “thời gian vàng”, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào suy tuần hoàn và tử vong.

